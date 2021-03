Javier Lambán: "Si me presento a secretario general optaré a repetir en la presidencia"

¿El vicepresidente Pablo Iglesias deja el Gobierno. ¿Dormirá Pedro Sánchez más tranquilo?

No sé si dormirá más tranquilo porque me da la impresión de que Iglesias va a seguir siendo líder de Podemos y no sé que consecuencias tendrá en las relaciones entre Podemos y el PSOE en el ámbito del Gobierno de España. Lo que sí tengo claro es que la deriva de la política española no me gusta. Me parece muy preocupante y me aterra esa banalización, porque la historia demuestra hasta la saciedad que las sociedades se calman, dan la impresión de haber perdido cualquier capacidad de reacción, pero llega un momento en que cualquier cerilla puede provocar estallidos incontrolables.

Parece peligroso en un momento de crisis por una pandemia...

Estamos a tiempo de reconducir la situación. Ahora tenemos una magnífica oportunidad: los fondos europeos. Debería haber cuanto antes un gran acuerdo entre todos, pero como mínimo entre el PSOE y el PP; lo cual es aplicable a otras cuestiones cruciales para el país.

Antes de la tormenta naranja recibió usted a Inés Arrimadas. ¿Podría ser Cs candidato a entrar en un quintupartito aragonés?

Hemos batido récords, pero eso ya sería una proeza. Esa solución no está en la agenda de nadie. Pienso que España necesita un partido como Cs, liberal, que es fundamental y que garantiza la trasversalidad y los grandes acuerdos.

Un partido liberal con el que puedan pactar conservadores y socialdemócratas.

Rivera vino al mundo para eso.

¿Eso era el PAR?

El PAR, siendo un partido regionalista, también ha desempeñado esa función. Y algo tendrá que ver en el hecho de la estabilidad política y el clima de diálogo.

¿Cómo ve la situación del PAR con Arturo Aliaga, su presidente, cuestionado por un sector crítico que pide renovación?

No he visto yo un hombre que desde casa se mueva y trabaje tanto como Arturo Aliaga. Hace innecesaria la existencia de despachos para hace política.

¿Le quedan ganas de seguir en política y optar a una próxima legislatura?

Este tipo de decisiones las he adoptado siempre pensando si tenía ganas y me sentía capaz y teniendo en cuenta la opinión de los que me tienen que apoyar y me tienen que presentar, el PSOE. Y nunca he hecho avances alejados en el tiempo de cuando hay que tomar esa decisión. Les he reconocido mi preocupación, que es casi excesiva, por la situación política española. La política me apasiona absolutamente, y si estoy dispuesto y mi partido lo considera estaré, y si no, pues no.

Antes llegará el congreso autonómico. ¿Optará a repetir como secretario general en Aragón?

Si me presento a la secretaría general optaré a la candidatura a la presidencia. Creo que son dos responsabilidades que deben recaer en la misma persona. Si no está en los estatutos, no hay secretario general que no sea presidente capaz de resistir la tentación de ejercer de presidente al segundo día.

Tras un año de covid, ¿no sería conveniente poner en marcha relevos en algunas consejerías?

Lo que veo por parte de los consejeros y del vicepresidente es mucha implicación, entusiasmo, compromiso y ningún atisbo de cansancio. La pandemia ha contribuido a reforzar la cohesión desde el punto de vista personal y de los cuatro partidos, y creo que el Gobierno está funcionando bien.

¿No ve amenaza de contagio de los movimientos nacionales en Aragón? ¿Agotará el cuatripartito la legislatura?

No veo ninguna amenaza en el horizonte. Si defiendo la estabilidad como un valor inmaterial crucial para el futuro de Aragón, voy a tratar de asegurarla con uñas y dientes tanto en mi institución como en el resto de ellas.

¿Podrían llegar directrices de Madrid que la quebraran?

De otros partidos no lo sé. Del PSOE con toda seguridad no.

¿Le preocupa que formaciones como Teruel Existe puedan concurrir a las autonómicas?

Imagínese el universo mental de mis preocupaciones en este momento y le puedo asegurar que esa no forma parte de ellas.

¿Habrá celebración del Día de Aragón el próximo 23 de abril?

Sí, salvo catástrofe pandémica, y no tan estilizada como la de 2020. Será medida, pero presencial.

¿Qué ha aprendido de este durísimo año de pandemia?

Que no somos tan poderosos e invulnerables como creíamos. Que cometimos el error colosal de no tener una industria farmacéutica competitiva. Que cuando llegan circunstancias como estas usarlas para guerras políticas es un error que roza la inmoralidad. Las comunidades hemos sido el principal bastión contra el virus. El Estado autonómico sale fortalecido.