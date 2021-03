El aragonés que quiere llegar a la Luna con productos de su tierra... pero tiene mucha competencia

Jose Ángel López es un emprendedor aragonés y fundador de las aplicaciones Clizzz y Appforo Limitado que se ha inscrito para formar parte de la tripulación de la primera misión civil a la Luna. Varias marcas aragonesas ya han contactado con él para apoyar su candidatura y que lleve sus productos al viaje espacial. El problema es que lo tiene complicado: según el japonés organizador del evento, un millón de personas de 249 países optan a conseguir una de las ocho plazas disponibles.

El artífice de la idea es el primer turista espacial de SpaceX Yusaku Maezawa, quien compró en 2018 todos los asientos de la nave Starship de Elon Musk. Ahora, este multimillonario japonés busca a ocho voluntarios que ocupen esos asientos y le acompañen en un viaje alrededor de la Luna.

Este zaragozano se enteró de la posibilidad de viajar gratis a la Luna gracias a esta misión espacial. Para inscribirse solo debía cumplir tres requisitos: el primero, ser creativo; el segundo, comprometerse a mejorar y ayudar a otras personas y a la sociedad de alguna manera y, el tercero, estar dispuesto a ayudar al resto de miembros de la tripulación con aspiraciones similares.

“Me llegó la noticia en varios grupos de WhatsApp y mis amigos coincidían en que el viaje estaba hecho para mí. Siempre he sido una persona muy atrevida y visionaria, y no me lo pensé dos veces”, explica este empresario de 47 años, conocido entre su círculo más cercano como Jochi.

Tras plantearse la propuesta, Jochi preguntó a sus amigos en las redes sociales si debía apuntarse a esta aventura y, de manera rotunda, todos sus contactos le animaron a realizar la preinscripción.

Jochi -como le llaman sus amigos- se ha puesto como objetivo conseguir que uno de esos asientos lleve su nombre y, debido a la repercusión obtenida al anunciar su candidatura, ya son varias las marcas aragonesas que han contactado con él para apoyarle y ofrecerle llevar al satélite natural de la Tierra productos de la comunidad.

Jochi tratará de ganar una de las 8 plazas explotando su principal cualidad: la creatividad. “Ya hemos llegado a otros planetas, como fue inventar la primera aplicación para hacer el check-in con el móvil, Clizzz, o también la primera para controlar el aforo en una pandemia en tiempo real, AppForo Limitado”, comenta el empresario sobre sus dos negocios, a los que se une ahora la agencia creativa digital Clizzz Comunicación, especializada en ideas novedosas y “fuera de lo normal”.

Para llamar la atención sobre su candidatura, Jochi ya ha emprendido una campaña en las redes sociales, en la que se le puede ver en un montaje en la Luna junto al empresario Maezawa y el “El Pequeño Nicolás” o flotando junto con unos adoquines y una bandera de Aragón.

“A lo largo de toda mi vida, siempre he tratado de llevar conmigo a todos los lados la bandera de Aragón. ¿Por qué no llevarla hasta la luna?”, concluye el zaragozano, que defiende que no puede dejar pasar la oportunidad de este viaje con el que han soñado grandes figuras como Galileo Galilei, Leonardo Da Vinci o Julio Verne.

La misión, llamada dearMoon, está prevista para 2023 y consistirá en un viaje de una semana: tres días para llegar hasta la Luna, dar una vuelta alrededor de la misma y regresar a la Tierra en otras 72 horas. Pero antes, los candidatos deberán superar una serie de pruebas. El primer cribado tendrá lugar este domingo 21 de marzo.