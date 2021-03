Luis Alcalá: "En Teruel hay trabajo para muchos paleontólogos"

Dinópolis suma muchos meses cerrado, ¿cómo ha sido este tiempo?

Estuvimos abiertos unos meses en verano y en septiembre ya se cerró. Tenemos dos áreas, una la parte pública y la otra, la de la Fundación y ahí el ritmo es diferente. Una parte de la actividad se ha congelado: no hemos tenido talleres para escolares, ni para formar nuevos guías, etc. Por el contrario, en la parte paleontológica hemos trabajado con mucha dedicación para generar contenidos de entretenimiento. El día de los Museos lo hicimos virtualmente. Propusimos a la gente que nos enviara su ‘museo de dinosaurios y fue una avalancha. Los padres sacaban a sus hijos explicando ‘su museo’.

¿Cuál es la clave del éxito de Dinópolis?

Cuando viene una familia con niños a Dinópolis, quizá los padres estén interesados en la paleontología, pero si sus hijos disfrutan salen doblemente felices por haberles proporcionado una experiencia inolvidable.

Los dinosaurios parecen haberse convertido en patrimonio infantil.

La paleontología no solo interesa a los niños. Hay mucho público adulto interesado. Las películas de Parque Jurásico han sido las más taquilleras de la historia y eso exige un público de todas las edades. Recibimos a muchísimos universitarios que vienen a ver fósiles únicos, lo que pasa es que son un público más discreto. Tenemos fósiles que no se pueden ver en ningún otro sitio de España. Y también tenemos los yacimientos.

¿Qué tienen los dinosaurios que provocan tanta fascinación?

Un paleontólogo, Jacques Horner, que asesoró a Spielberg para las películas, contestó en una ocasión con tres palabras a esa pregunta: "Big, different and gone". Es decir, grandes, diferentes y se fueron. Son animales que están en el imaginario popular. Ahora ya no hay, así que tienen un halo de misterio. Con estos ingredientes se crea la fascinación.

¿Pero realmente fueron como los imaginamos?

En realidad, ninguno de esos ingredientes es verdad. Algunos de los dinosaurios fueron diminutos o no muy diferentes a nuestros animales actuales. Y no se han extinguido porque las aves son un tipo de dinosaurio. Los que se extinguieron fueron los terrestres.

¿Es cierto que los velociraptores tendrían la altura de un caniche?

Es verdad. Pero ha pesado la imagen de la película. Spielberg tenía una idea del animal que quería y el paleontólogo le dijo que eso era un velociraptor y le hicieron una maqueta. El velociraptor media dos metros a lo largo, pero Spielberg tenía la idea de un jugador de baloncesto. Al ver la maqueta dijo que no asustaba. Así que lo hizo más grande. Paradojas de la ciencia, luego se encontró un animal igual que el que aparece en la película, el utahraptor, que tiene esas mismas características.

¿Ese coqueteo de la ciencia con la fantasía es peligroso?

Si entramos en la liga del entretenimiento, lo que sale en las películas no tiene que escandalizar. A mí me encanta ‘La Guerra de las Galaxias’ y cuando saltan al hiperespacio, pues ya está. Lo mismo ocurre en la paleontología. Nosotros hacemos productos divulgativos pero científicamente contrastados. Pero también aceptamos que en Dinópolis se hagan otro tipo de productos de mero entretenimiento. En un tiovivo buscamos que el dinosaurio sea simpático porque ya hay otros productos en Dinópolis que te muestran cómo eran realmente.

¿Hasta qué punto las películas de Parque Jurásico han beneficiado o perjudicado la paleontología?

Yo no le veo ningún perjuicio. Esas películas llenaron las facultades de estudiantes. Han regado la geografía de centros de dinosaurios, entre ellos Dinópolis. Han popularizado la paleontología. Y ahora hay muchos equipos de investigación en España. Buena parte de ese esplendor surge de las películas. Spielberg debería tener un puesto en la galería de la fama de los paleontólogos mundiales, aunque él no lo sea. Ojalá las secuelas de las películas sean infinitas.

¿Qué sorpresas guarda Teruel todavía para la paleontología?

Desde que empezamos, hemos encontrado más de 400 lugares en la provincia de Teruel con restos. Hemos podido excavar muy pocos, porque excavar conlleva mucho tiempo y recursos. Y aún así se han encontrado dinosaurios sorprendentes, como el Turiasaurus, el mayor dinosaurio de Europa, y muchas huellas. ¿Qué encontraríamos si pudiéramos excavar los 350 lugares que aún quedan por investigar? Con que solo tuvieran interés un 10% de ellos, tendríamos 35 yacimientos interesantes. Es apasionante. Hay trabajo para muchos paleontólogos.

¿Se tiene constancia de alguna pandemia que afectara a estos animales?

No. No sabemos qué tendríamos que buscar. Habría que ver cómo se refleja algo así en un hueso. Raros son los fragmentos de piel que aparecen. Sí que se han detectado diversas patologías, tumores malignos, infecciones, hongos, por supuesto fracturas, mordiscos… Pero no sabemos qué tendríamos que buscar para detectar una infección vírica. Hemos detectado casos de mortalidad masiva pero no podemos detectar las causas. De los dinosaurios sabemos muchas cosas pero desconocemos muchas más.