Sara Carbonero continúa con su rutina tras publicarse su separación de Iker Casillas

La revista 'Lecturas' publicaba este miércoles por la mañana la separación de Sara Carbonero e Iker Casillas, y apuntaba que la pareja hace tiempo que no vive en el mismo domicilio y que las familias son conocedoras de la situación.

Ante esto, la periodista ha proseguido con su rutina diaria y ha llevado a sus hijos, Martín, de 7 años, y Lucas, de 4, al colegio.

La periodista ha contestado amablemente a los medios que estaban en las inmediaciones del centro escolar pero no ha confirmado ni desmentido la información. "No voy a decir nada", aseguraba ante las preguntas insistentes.

La publicación pone como ejemplo una reciente comida que tuvo lugar después de que la periodista abandonara el Hospital Clínica de Navarra, donde estuvo ingresada hace unas semanas. Carbonero comenzó su particular batalla contra el cáncer en 2019, cuando fue operada de un tumor en un ovario. Según Lecturas, Sara e Iker salieron del restaurante cada uno por su lado, puesto que el portero hace tiempo que no vive en el mismo domicilio que ella.

No obstante, y pese a los rumores de separación, la popular pareja se mostró muy unida durante la estancia de la periodista en el hospital. La periodista marchó de la clínica en coche y acompañada por Iker Casillas.

El ingreso de Sara Carbonero a principios del mes de febrero se suma a los diversos reveses que la pareja ha tenido que afrontar en los últimos tiempos. El ex portero del Real Madrid sufrió un infarto poco antes de que se descubriese el tumor de Sara. La periodista aludía entonces a la situación de esta manera: "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí".