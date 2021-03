Rumores de separación entre Iker Casillas y Sara Carbonero

Las revistas del corazón han hablado. Iker Casillas y Sara Carbonero podrían haberse separado. La popular pareja no lo ha confirmado, pero las publicaciones apuntan a que el portero y la periodista hace tiempo que no viven en el mismo domicilio y que sus amigos y familiares están al tanto de la noticia.

La información protagoniza la portada de la revista Lecturas de esta semana, que se ha publicado este miércoles. La imagen de la pareja va acompañada del mensaje "Sara e Iker se separan. Sus familias y amigos ya lo saben".

La publicación pone como ejemplo una reciente comida que tuvo lugar después de que la periodista abandonara el Hospital Clínica de Navarra, donde estuvo ingresada hace unas semanas. Carbonero comenzó su particular batalla contra el cáncer en 2019, cuando fue operada de un tumor en un ovario. Según Lecturas, Sara e Iker salieron del restaurante cada uno por su lado, puesto que el portero hace tiempo que no vive en el mismo domicilio que ella.

No obstante, y pese a los rumores de separación, la popular pareja se mostró muy unida durante la estancia de la periodista en el hospital. La periodista marchó de la clínica en coche y acompañada por Iker Casillas.

El ingreso de Sara Carbonero a principios del mes de febrero se suma a los diversos reveses que la pareja ha tenido que afrontar en los últimos tiempos. El ex portero del Real Madrid sufrió un infarto poco antes de que se descubriese el tumor de Sara. La periodista aludía entonces a la situación de esta manera: "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí".

Ahora la pareja tendrá que unir fuerzas para luchar contra un enemigo más duro pero que ya han vencido anteriormente, cuando en 2019 Sara Carbonero finalizó seis meses de quimioterapia.