Sanidad reconoce que no hay arbitradas medidas ante quien decide no inmunizarse

El Parlamento de Galicia ha aprobado la reforma de la Ley de Salud gallega para hacer obligatoria la vacuna, un debate que ha saltado a Aragón. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, reconoció que es una "preocupación" de todas las comunidades autónomas qué hacer ante quienes deciden no inmunizarse, "especialmente si ocupan determinados puestos de trabajos". "Hay que ser cautos y ver desde el punto de vista legal qué se puede hacer", aseguró. "Más allá de que sea una recomendación universal", dijo, en Aragón "no hay ninguna medida específica para legislar la obligatoriedad de vacunarse". Y señaló que "no es un acto solamente de solidaridad personal y sino de responsabilidad social".

Profesionales sanitarios aragoneses consideran que las sanciones por este motivo "carecen de base legal". Para Federico Arribas, secretario de la Sociedad Española de Epidemiología y profesor de Salud Pública en el campus de Huesca, "a día de hoy la vacunación no es obligatoria", por lo que para plantearlo primero debería haber un cambio de legislación:"La ley actual de Salud Pública no sé si por una circunstancia como esta podría justificar estas acciones". Una cuestión que comparte Isabel Renales, coordinadora del centro de salud Bombarda de Zaragoza, que duda de la base jurídica que puede tener la decisión adoptada en Galicia: "Tendría que ser algo consensuado, con calma y sobre todo aplicable a todo el territorio español. Creo que hay otras medidas indirectas, como exigir el certificado de vacunación".

Avanzar en la inmunización

De la misma opinión se muestra Leandro Catalán, presidente del sindicato de médicos de Atención Primaria (Fasamet): "La penalización por no vacunarse no tiene base en la normativa. Lo importante es que haya vacunas para empezar una campaña de vacunación masiva en la población y llegar cuanto antes a la inmunidad del 70 % de la población". También Concha Ferrer, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, comparte esta idea. Según indica: "No sé si tenemos que plantear multas o no, pero la repercusión de un tema tan importante de Salud Pública, donde de tus actuaciones puedan surgir lesiones o la muerte para otros, se debe de ser firme y proteger al débil". Tal y como apunta, "habría que conseguir una inmunidad de alrededor del 90% y la manera de lograrlo es o superando la enfermedad o administrando la vacuna".

Los expertos consultados ponen encima de la mesa el debate entre salud individual y colectiva en un tema tan importante, dada la incidencia de la covid, la tasa de contagio y su letalidad. Es el caso de Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc), que apunta al concepto de "inmunidad de rebaño" al abordar este tema: "Se irá viendo si existe conforme avance el proceso", pero parece que una persona vacunada podría contagiar igualmente la enfermedad, aunque sea asintomática. Para Evangelino Navarro, presidente del sector de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), aplicar multas por no vacunarse contra el coronavirus es una medida "desproporcionada", ya que "la vacunación es algo voluntario y no se puede sancionar" a la población por este motivo: "Otra cosa muy distinta es incentivar las multas por no cumplir con las normas de confinamiento, relacionadas con la movilidad, el botellón...".

"Que la vacuna sea o no obligatoria se puede contemplar desde muchos puntos de vista y tener argumentos que defiendan esta voluntariedad o no. Por tanto –según asegura la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, Teresa Tolosana–, se debe analizar dentro de la legalidad y la prudencia". Desde el Colegio, recuerda, siempre se ha abogado por la vacunación, "sobre todo en aquellos colectivos que trabajan con personas vulnerables, como un ejercicio de responsabilidad". Al mismo tiempo, Pilar Navaz, presidenta del sindicato de enfermería Satse, traslada las dudas que le plantea este asunto, sobre todo en cuanto a la legalidad: "Creo que habría que agotar la vía del convencimiento, teniendo en cuenta que el resto de vacunas son voluntarias".