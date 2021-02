Lucía Gutiérrez Marruedo, investigadora: "Hemos visto que la inversión en ciencia tiene resultados"

"La vida está hecha de pequeñas cosas", eso dicen.

De cosas pequeñas y de momentos pequeños. Ahora disfruto mucho de los ratos que paso con mis hijos, cada vez valoro más ese tiempo en familia.

Investiga en nanociencia. Un diminuto virus lo ha cambiado todo.

De manera radical. Esperemos que cambie pronto otra vez.

¿Cómo ha afectado la pandemia a su trabajo?

Los primeros meses fueron muy complicados porque se paró el trabajo en laboratorio. En cambio, pasamos mucho tiempo en el ordenador, analizando datos y haciendo cálculos. También dediqué mucho tiempo a leer. Pero es cierto que hubo proyectos que se vieron afectados.

¿Por qué nanociencia?

Empecé un poco por casualidad, no es algo que buscara cuando acabé la carrera. Me parece interesantísimo cómo materiales muy pequeños pueden tener propiedades muy diferentes y un impacto tan grande en nuestras vidas. Por ejemplo, hacemos nanopartículas magnéticas para el tratamiento del cáncer y son materiales diminutos, de apenas 10 nanómetros.

¿Cómo son los resultados?

Estamos probando en ratones y vemos el efecto, pero para pasar de un animal a la práctica clínica hace falta mucho tiempo y dinero. Ahora hemos visto que la inversión en ciencia tiene resultados y son excepcionales. Nos falta inversión para poder traducir nuestro trabajo a un resultado fiable.

¿Situaciones como una pandemia refuerzan la vocación de una científica?

Creo que ya la tengo afianzada y no va a cambiar por una pandemia. Sin embargo, ahora devoro datos de todo tipo: número de pacientes, genomas... Antes no tenía ni idea, pero cada vez aprendes más.

¿Qué siente cuando se asoma al ocular de un microscopio?

Me encanta. Los niños, por ejemplo, ponen una cara alucinante, de que es otro mundo. Parece magia. Descubren que hay cosas pequeñas, como los virus, que no los podemos ver con los ojos, pero sabemos que están ahí y nos pueden cambiar la vida.

¿Cuando era niña dijo eso de "mamá, quiero ser científica"?

No lo tenía nada claro. Quise ser astronauta, pero me mareo mucho. Dudé entre Física o Química y al final me decidí por la segunda. Después de la carrera me quedé con la espinita e hice el doctorado en Física.

¿Cómo ha cambiado la figura de la científica desde entonces?

Creo que en la actualidad, en especial en el marco del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia –fue el 11 de febrero–, se le da más visibilidad. También, a los problemas que tenemos las mujeres como científicas en nuestra trayectoria. Está documentado que hay sesgos involuntarios en la evaluación y las mujeres tenemos las de perder.

Participó en actos del 11-F. ¿Qué sería la ciencia sin la divulgación?

Divulgamos mucho, lo que es interesante para que los niños aprendan ciencia. Yo lo intento hacer con naturalidad para que vean que la persona que les está enseñando ciencia es una mujer y así desmontar los estereotipos.

También se puede unir la ciencia con el arte, por ejemplo.

Eso es. 'Nanoasalto' es un proyecto que hemos desarrollado con el Festival Asalto de Zaragoza, Esciencia y el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, donde trabajo. Ha sido muy enriquecedor, tanto para los investigadores como para los artistas que han colaborado juntos.

Antes un científico trabajaba en el silencio de un laboratorio, pero ahora su labor es mediática.

Espero que dure ese interés. Los científicos siempre hemos estado de moda, nunca se nos ha considerado mal como profesión. Pero es verdad que ahora tal vez se valora más porque nuestro trabajo tiene una repercusión que puede ser inmediata y es capaz de solucionar problemas muy grandes.