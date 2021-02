El PP exige subsidios para el sector de la nieve y tilda el plan Remonta de “ocurrencia perversa”

El PP ha exigido al Gobierno de Aragón que otorgue una prestación “urgente y extraordinaria” a todos los parados por el cierre de la estaciones de esquí y ha calificado de “ocurrencia perversa” el anunciado plan Remonta por desviar la responsabilidad a los ayuntamientos. “Ni es un plan, ni existe ni va a servir para remontar nada y deja fuera a un sector empresarial condenado al cierre”, ha sentenciado la portavoz adjunta en las Cortes, Mar Vaquero.

La diputada ha comparecido este jueves en la Cámara junto a los alcaldes de Sallent de Gállego, Jesús Gericó, y Linares de Mora, Yolanda Sevilla, para presentar una iniciativa parlamentaria en la que se reclama a la DGA que otorgue un subsidio a los afectados y, en caso de no rectificar, asuma todo el proceso de contratación que descarga en los municipios para solucionar la emergencia social. Tanto Gericó como Sevilla han insistido en requerir que se escuche a los ayuntamientos para “reformular” el plan Remonta y se atienda sus posibilidades económicas y organizativas, además de sus especificidades.

Mar Vaquero ha sido especialmente dura al criticar que se lance el programa de ayudas y no se puede aplicar siquiera al no haberse publicado la preceptiva orden que dé cobertura legal, por lo que aún no se ha podido firmar ni un contrato. Además, ha cuestionado que la DGA asuma el 60% y, sin consultar a los municipios, les cargue con la financiación del 40% restante, con respaldo de las diputaciones y comarcas. “Es una intervención encubierta en la autonomía municipal y la cobertura le corresponde a la DGA”, ha remarcado.

Igualmente, la proposición no de ley plantea que el Ejecutivo atienda la dotación y cobertura de todos los recursos personales y materiales necesarios a las entidades locales para la implantación del plan. Y vuelve a reivindicar las ayudas, incentivos y exenciones fiscales que reclaman los empresarios afectados igualmente por el cierre de las estaciones. “Están condenadas al cierre ante la falta de actividad y son las encargadas de generar puestos de trabajo”, ha lamentado.

La portavoz adjunta del PP ha advertido de que se puede incurrir en empleos no productivos con el plan autónomico. Como ejemplo ha puesto Sallent, donde se han apuntado a la bolsa de afectados 95 vecinos, que en el caso de ser contratados representarían el 150% de la plantilla municipal.

Su alcalde, Jesús Gericó, ha avisado de que carecen de capacidad económica y organizativa para dar trabajo a todas esas personas, lo mismo que, a su juicio, pasan en Benasque con 120 afectados o en Panticosa, con otras 70. “No nos deriven el problema, consensúemos las medidas que tenemos que tomar, y sintamos la necesidad de que Aragón no son solo los 700.000 votos de Zaragoza", ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de Linares de Mora ha lamentado la “descompensación” con Teruel antes de subrayar la importancia de conocer la realidad del territorio para poner en marcha las soluciones. Así, ha planteado la posibilidad de contratar cuando se finalicen los ERTE porque ahora, en su caso, no tienen ni gente y ni trabajo. “Al final me voy a quedar sin dinero y sin solucionar el problema”, ha recriminado Sevilla tras destacar, como Gericó, que el plan no solucionar “el problema general de cierre”.