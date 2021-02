"Por el restaurante de Francia nos dan 10.000 euros al mes, por el de Aragón, 2.000 en toda la crisis"

Dos restaurantes cerrados por la pandemia, uno en el Pirineo francés y otro en el aragonés. Por el primero, los propietarios reciben 10.000 euros al mes en ayudas directas del Estado; por el segundo, la compensación ha sido de 2.000 euros en toda la crisis. Esta es la realidad de los empresarios turísticos afectados por el cierre de las estaciones de esquí y un nuevo motivo de malestar, sobre todo desde que el lunes se supo que Francia reforzaba su fondo de solidaridad para extenderlo a otros negocios perjudicados por el vacío de visitantes, mientras que aquí se sigue reclamando al Gobierno de Españaun plan urgente de rescate.

No es un caso teórico. Les ha ocurrido a Josetxo Souto y Ramón Aso, copropietarios del restaurante Callizo de Aínsa, con una estrella Michelin desde diciembre que todavía no han podido estrenar. Los dos chef tienen otro local en la estación francesa de Piau-Engaly, el Pyrène by Callizo. Este negocio recibe desde octubre una inyección de 10.000 euros al mes del Gobierno francés con cargo a los planes para compensar el cierre de la hostelería. Incluso tiene la alternativa del 20% de la facturación, con un límite de 200.000 euros al mes, si las pérdidas superan el 70% de los ingresos. "Con eso puedes atender los gastos directos que tienes de luz, alquiler, teléfono...", explica Ramón Aso.

En cambio, por su restaurante de Aínsa, han recibido 2.000 euros del Gobierno de Aragón desde el inicio de la pandemia, y nada de la administración central, "cantidad que a pocas empresas nos soluciona algo". La diferencia también está en los plazos, "porque la pedimos en junio y llegó en noviembre, mientras que en Francia al día siguiente la tienes en la cuenta. Para mí, fue el momento más indignante, por la comparación entre la agilidad de unos y otros». Es cierto, añade, que hay otras ayudas indirectas, como los créditos ICO, "que te dan liquidez, pero no dejan de ser un parche, un préstamo a devolver con intereses".

Los clientes no pueden llegar

Francia lo tuvo claro, comenta el empresario, "decidió cerrar la hostelería en todo el país", igual que las estaciones de esquí, y ha prorrogado la medida a febrero. En España la hostelería no está cerrada, y puede funcionar con aforo limitado al 30%, pero sobre el papel, señala, "porque nuestros clientes vienen de Zaragoza, Barcelona y de más lejos, algo imposible en estos momentos". Cuenta con una veintena de empleados fijos discontinuos. "Si tuviéramos los trabajadores en Erte estaríamos en una situación complicada, tendríamos que pagar la Seguridad Social, y eso son 500 euros por 20 cada mes".

En su opinión, estas circunstancias harán que muchas empresas desaparezcan, "y con ellas sus trabajadores". El Callizo de Aínsa, de momento, está cogiendo reservas a partir del 31 de marzo, "pero dependemos de los confinamientos de las comunidades autónomas". Él hubiera sido partidario de sacrificar la Navidad, que "al fin y al cabo no las hemos podido disfrutar", y está en el origen de la nueva oleada.

Nuevas movilizaciones

Ramón Aso volverá a manifestarse este viernes en Aínsa. Es uno de los lugares donde el movimiento SOS Pirineo Aragonés ha convocado movilizaciones, junto a Biescas, Castejón de Sos y Jaca, para pedir un plan de rescate con ayudas directas y específicas para el Pirineo. Los ayuntamientos y los empresarios no se cansan de repetir en cualquier foro que los pueblos que dependen de las estaciones de esquí están completamente vacíos mientras que en las ciudades se puede ir trabajando con aforos limitados.

Con este mismo planteamiento, la Asociación Española de Municipios de Montañas se ha sumado a la reclamación al Gobierno de España de un fondo de solidaridad como el de Francia, que además ha extendido las ayudas de las empresas de hostelería o turismo a servicios como un carnicero o un electricista, que también están siendo castigados por la ausencia de vida en los pueblos. Esta entidad no entiende que el cierre de los comercios tenga el mismo horario "en una ciudad de millones de habitantes que en un pueblo de 200 sin aglomeraciones posibles". "Los pueblos de montaña de España están en la UCI y necesitan respiración asistida", asegura.

Más de 8.000 expedientes de solicitud de ayudas

Por otra parte, el departamento de Industria de la DGA, a través de la Dirección General de Turismo, ha dado a conocer que se han gestionado más de 8.000 expedientes de empresas y entidades de solicitud de ayudas. Las del primer plan de choque ya han sido abonadas y las del segundo, que se están tramitando, se empezarán a pagar en marzo. Además, está en marcha la nueva línea para establecimientos hosteleros y asociaciones, cuyas peticiones se pueden presentar hasta el día 10.

La directora general de Turismo explicó el miércoles los planes de futuro a más de medio centenar de asociaciones del sector, con las que habló de la situación epidemiológica "y los posibles cambios en los que ya se está trabajando"; y de las distintas convocatorias de ayudas puestas en marcha.

Según la DGA, Aragón es la tercera comunidad autónoma que más dinero ha destinado a la hostelería con ayudas que suman 27,7 millones de euros. Además, está previsto poner en marcha los bonos turísticos, con una partida inicial de 500.000 euros.

Sin embargo, las asociaciones del Pirineo se mostraron decepcionadas porque sigue sin contemplarse un plan específico para afrontar "el drama que estamos viviendo por el parón del turismo de la nieve". "Igual que si cierra una central térmica, hay ayudas, cuando cierran las estaciones debe haberlas, la nieve es nuestro motor económico", señaló el responsable de una de ellas. "Nos dicen que ya tenemos el plan Remonta (para trabajadores desempleados), pero necesitamos que sobrevivan las empresas hasta el final de la crisis".