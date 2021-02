La UZ mantendrá los intercambios Erasmus+ con al menos 24 universidades británicas  

La Universidad de Zaragoza ha renovado los intercambios Erasmus+ con las 24 universidades británicas que han deseado ampliar el intercambio para el curso 21-22, fecha límite solicitada.

El Reino Unido, a través de su acuerdo con la Unión Europea para hacer efectivo el Brexit, se ha retirado de la participación del programa de movilidad Erasmus+, cuyos acuerdos estaban firmados para el marco 2014-2020 con cientos de universidades europeas.

A partir del 1 de enero de 2021, el Reino Unido es tratado como un tercer país a los efectos de acceso a los programas de la UE, incluido Erasmus+. Sin embargo, en el caso de los programas bianuales, revalidados a lo largo del 2020, será posible mantener los intercambios de la manera habitual también durante el curso 2021-2022, con la excepción de los trámites de salud, visado y residencia que deben adaptarse a las nuevas condiciones.

De estas universidades, han sido veinticuatro las que han confirmado que quieren continuar con el acuerdo Erasmus+ para el próximo curso, lo que supone un aumento en el margen de tiempo entre aquellos estudiantes que se estaban planteando realizar un intercambio con una universidad británica.

Las universidades que han confirmado su continuación en el programa Erasmus+ para el curso 2021-2022 son las siguientes: University of Bath, University of Birmingham, University of Bristol, University of Kent at Canterbury, Christ Church University, Cardiff University, University of Warwick, Heriot-Watt University, University of Strathclyde, University of Leeds, University of Leicester, University of London, Loughborough University, Newcastle Upon Tyne, University of East Anglia, University of Nottingham, Edge Hill University, University of Portsmouth, University of Reading, University of Sheffield, University of Southampton, Swansea University, University of Worcester y University of Chester.

Las solicitudes para el curso 2021-2022 para el Programa Erasmus+ tendrán lugar del 3 al 17 de febrero en cada centro universitario, responsables de organizar, coordinar y resolver el proceso de selección de los estudiantes en el ámbito de los convenios interinstitucionales Erasmus+ que tienen asignados.

El Reino Unido prepara un programa de intercambio alternativo, el Programa Turing, en honor al matemático británico Alan Turing, que permitirá a los estudiantes británicos viajar por universidades de todo el mundo y comenzará en septiembre de 2021. Sin embargo, este programa no es de intercambio, es decir, no servirá para los alumnos europeos que quieren estudiar en el Reino Unido.