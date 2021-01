Miguel Madrid, vicepresidente de la asociación europea de prensa digital

Miguel Madrid, director digital de HENNEO (CDO), ha sido nombrado vicepresidente de la principal asociación europea de editores de prensa digital, OPA Europe (On Line Publishers Association).

Fundada en 2003 por los principales medios de prensa europeos, OPA Europe es la única asociación europea del sector dedicada en exclusiva a las estrategias digitales. Su objetivo es ser un foro donde compartir experiencias para mejorar el desarrollo del negocio digital.

Entre otros grupos y medios de comunicación está formada por HENNEO, Grupo Godó, Unidad Editorial, Prisa, Vocento, 'Le Monde', 'Le Figaro', 'Le Parisien',' The Telegraph', 'The New York Times Europa', 'La Repubblica', 'Corriere della Sera' y 'Der Spiegel'.

Esta organización ha renovado su junta directiva y Bertrand Gié, director de Pôle News de 'Le Figaro', será su presidente durante los próximos dos años.