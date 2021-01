Illa desoye a las CC. AA. y rechaza adelantar a las 20.00 el toque de queda

El ministro de Sanidad no ha atendido la petición de hasta 15 comunidades autónomas que solicitaban poder adelantar el toque de queda ante el repunte de contagios de covid-19. El Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Saludad, que se ha reunido este miércoles de forma telemática, no ha dado el visto bueno a los cambios en el estado de alarma que venían solicitando diferentes territorios, encabezados especialmente por Castilla y León, para poder adelantar la limitación nocturna de movilidad a las 20.00.

Así, el ministro de Sanidad ha descartado este miércoles la petición por parte de la mayoría de las Comunidades Autónomas de modificar el estado de alarma para adelantar el toque de queda más allá de las 22.00 horas, aunque ha asegurado que esta propuesta "será estudiada" por parte del Ejecutivo central.

Así lo ha confirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, que se ha celebrado este miércoles desde Sevilla. El Gobierno había emplazado a las CCAA a debatir y consensuar en esta reunión la petición de reformar el actual estado de alarma para adelantar el horario del toque de queda a las 20.00 horas o incluso a las 18.00 como han pedido algunos gobiernos autonómicos.

En este sentido, tanto Illa como la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, han insistido en que los gobiernos autonómicos tienen aún capacidad de aplicar más medidas que estén amparadas por el actual estado de alarma que rige en el país hasta el mes de mayo.

El propio presidente aragonés, Javier Lambán, que hasta este miércoles no se había pronunciado a favor del adelanto del toque de queda, consideraba este miércoles por la mañana "razonable y nada descabellado" fijarlo a las 20.00, en lugar de las 22.00 actuales. El presidente del Gobierno de Aragón hacía estas declaraciones en Madrid, donde se ha entrevistado con el Ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, con motivo del 275 aniversario de Goya y horas antes de la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad. Sin embargo, por la tarde, después de la reunión interterritorial, ha matizado sus palabras. Lambán ha explicado que, de momento, Aragón no se había planteado esta medida al confiar en que las restricciones adoptadas puedan reconducir el empeoramiento de la pandemia. Aunque el presidente aragonés ha reconocido que no descarta solicitarlo en un futuro si la situación no mejora. "No digo que dentro de algún tiempo no seamos partidarios de tomar alguna medida de esta naturaleza".