'Online' o presencial: un debate sin cerrar en la Universidad de Zaragoza

¿'Online' o presencial? El debate está servido. Un gran porcentaje de los alumnos se decantan por la primera opción mientras que otros y la Universidad de Zaragoza apuestan por la segunda. El periodo de exámenes empezó la semana pasada y el debate interno no cesa. Unos defienden que las aulas son seguras y apuesta por hacer las pruebas in situ, mientras que otros tachan de irresponsable la opción de realizar los exámenes en las facultades en plena cuarta ola de covid en Aragón. Al parecer, el periodo de exámenes, que durará hasta el 5 de febrero, terminará sin acuerdo.

Los primeros exámenes se saldaron con aglomeraciones en los pasillos de acceso a las aulas en algunas Facultades. La Universidad insiste en que se intensificarán los controles para que no se vuelvan a registrar los mismos incidentes. Además, la institución recordó que la realización de los exámenes presenciales se aprobó en el Consejo de Gobierno, órgano en el que los estudiantes tienen representación. También insisten en que la CRUE -Confederación de Rectores de las Universidades Españolas- anima a que los estudiantes vuelvan a la presencialidad.

Por su parte, el Consejo de Estudiantes reclama que haya pruebas telemáticas para prevenir contagios de coronavirus.

"Estuvimos cerca de cincuenta estudiantes aglomerados en un pasillo"

El pasado 14 de enero los estudiantes de tercero del Grado de Periodismo realizaron su primer examen, donde, según el delegado, Alejandro López, "la situación era la misma que existiría en un día normal sin una pandemia mundial de por medio".

"Los momentos previos al examen nos sorprendieron a todos, cerca de 50 estudiantes aglomerados en un pasillo estrecho, una situación surrealista en tiempos de pandemia. Además, el aula en el que hicimos el examen era más pequeña que la que teníamos cuando nos impartían clase, en la cual ni siquiera aprovechamos todo el espacio disponible. Otra distribución habría permitido una mayor distancia a la hora de realizar el examen", denuncia.

Los estudiantes de este curso reclaman "sensatez". "Personalmente me han demostrado no estar a la altura. No han sido profesionales ni comprensivos con los estudiantes. El hecho de que se quieran realizar los exámenes de manera presencial me parece algo lógico, pero no de esta forma. Si no tienen la certeza de poder garantizar las distancias de seguridad antes, durante y después del examen, es preferible evitar riesgos", apunta el estudiante.

"Estos exámenes deberían estar bien planteados desde septiembre"

"Entiendo que el final de curso pasado fuera de manera improvisada pero estos exámenes deberían estar bien planteados desde septiembre que comenzó el curso o al menos no dejarlo hasta la última semana", critica Vanessa Esteban, delegada del Máster de Educación -en la especialidad de Lengua y Literatura-, que forma parte de la Comisión de la Garantía de la Calidad y la Comisión de la Evaluación.

La estudiante denuncia que, precisamente, la asignatura que han tenido en todo momento 'online', el examen va a ser en el aula. "Va a ser presencial pese haber redactado una carta en nombre de toda la clase y firmada por todas y todos y haber sido enviada al decano de la facultad y la coordinadora del máster. Desde la Universidad de Zaragoza consideran que un examen de 45 personas durante 3 horas ‘al ser un único grupo no implica riesgo sanitario’", explica la joven.

"La Universidad desconoce las situaciones concretas de cada uno de nosotros"

Una situación que "desborda a todos". "Cada uno está viviendo esta situación como puede y la Universidad desconoce las realidades concretas de cada uno de nosotros y realmente hay muchas personas con historias detrás realmente duras", apunta Vanessa Esteban.

"La opinión general está muy dividida. Unos quieren online y otros no"

Opiniones contrarias en EINA -Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza-. "Por lo que he ido recopilando, la opinión general está muy dividida. Algunos alumnos creen que al haber impartido la docencia 'online', los exámenes deberían realizarse de manera telemática, mientras que otros prefieren hacer exámenes tradicionales para que la dificultad y la metodología sea similar a la de otros años", sostiene Álvaro Domínguez, delegado de Ingeniería Eléctrica.

"Al ser presencial y juntarse mucha gente, han tenido que implantar muchas medidas anticovid, como separar las clases en varias aulas para respetar aforos, ventilar las salas y ahora están con el tema de accesos y aglomeraciones. Respecto a la seguridad me parece que se está intentando hacer de la mejor manera posible, obviamente si los exámenes fueran 'online' se elimina cualquier riesgo de contagio. Aunque se cumplan las medidas sigues juntándote con 200 personas y el riesgo nunca es 0", señala el joven.