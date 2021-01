Filomena triunfó en los vídeos y triplicó el uso de Whatsapp en Aragón

El temporal de nieve Filomena se ha dejado sentir también en la red telefónica, donde los valores más destacados se han producido en los datos móviles UL (Up Link-del usuario a la red), que han experimentado un crecimiento del 85% en la provincia de Zaragoza, un 55% en la de Huesca y un 47% en la de Teruel con respecto a los días previos a la nevada. Unos porcentajes que están por encima de la media nacional, que en Zaragoza superan incluso el nivel que se alcanzó en Año Nuevo y que indican un aumento significativo de los vídeos e imágenes que han compartido los aragoneses durante el temporal de nieve, según informa Movistar.

Habitualmente el tráfico de datos supone apenas un 7% con respecto al DL (Down Link- de la Red al móvil) ya que el consumo más habitual de tráfico de datos es la descarga de contenidos en sentido Red-> usuario (DL). No obstante, el temporal ha producido que los usuarios enviaran vídeo e imágenes desde el móvil a otras personas, además de establecer videoconferencias lo que explica el incremento del tráfico en sentido UL.

Además, este incremento de tráfico en las redes Movistar también ha sido relevante en el uso de whastapp que se ha triplicado con respecto a los niveles habituales en Navidades.

Por otro lado la voz móvil de Movistar mantuvo el comportamiento registrado desde hace unos meses con un repunte en su uso, y el día de la nevada (sábado 9 de enero) experimentó un incremento respecto al tráfico habitual en días no laborables. En cuanto a los datos desde la red fija de Movistar (Red IP) reflejan también un incremento con respecto a los niveles habituales.

Plan de emergencias

Telefónica ha activado las seis bases de emergencia con las que cuenta habitualmente para entrar en acción ante cualquier imprevisto (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla y León). Estas unidades están compuestas por equipos humanos de intervención específicamente preparados, además de una flota de vehículos compuesta por todo terreno, motonieves, máquinas pisanieves y vehículos Unimog que permiten acceder a lugares de muy difícil acceso para asegurar el mantenimiento del servicio.

En paralelo, antes del temporal, Telefónica desplazó e instaló grupos electrógenos de refuerzo en determinados puntos críticos para prestar servicio en caso de fallo de suministro eléctrico.