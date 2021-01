Aulas por debajo de 14ºC en el colegio Valdespartera por un fallo en la caldera

El abrigo y la bufanda se han convertido en un complemento más para los alumnos y docentes del colegio Valdespartera, donde debido a una avería en la caldera, los termómetros no superan los 14ºC. "La caldera la cambiaron en verano, pero no funciona bien. Estamos helados de frío", ha reconocido Mercedes Ramos, directora del centro. En el momento en el que se empiezan a aplicar los protocolos de ventilación por la covid , estas temperaturas caen entre dos y tres grados, que posteriormente ya "no se recuperan".

En un escrito remitido al servicio provincial de Zaragoza y también al Ayuntamiento de la capital aragonesa, detallan que "la temperatura de impulsión del agua a los radiadores a la salida de la caldera apenas supera los 50 grados, con lo cual a lo que llega a los mismos lo hace a una temperatura que ronda los 45 grados, lo que supone que el rendimiento de los elementos que componen los radiadores, instalados en cada estancia, se encuentre en torno a un 50% inferior del que debería de ser atendiendo a la demanda de la misma y al diseño de la propia instalación".

Ante esta situación, el colegio ya encendió la calefacción el pasado lunes, martes y miércoles en horario habitual, con el objetivo de "caldear" las temperaturas exteriores tras quince día sin clase. También estuvo encendida durante la noche del miércoles al jueves y el propio jueves durante la jornada escolar. Sin embargo, no ha sido suficiente para asegurar un temperatura confortable. "El día de Reyes mandé un correo a familias y profesores para que se abrigaran bien", ha recalcado.

Otros centros de la Comunidad también registraron este jueves temperaturas bajas a consecuencia del gélido ambiente de estos días, el parón navideño y los protocolos de ventilación, con aperturas de ventanas durante diez minutos tras cada clase.