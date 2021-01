La actividad quirúrgica de los hospitales, ante la evolución de la pandemia

La pandemia del coronavirus en Aragón obligó a los hospitales a reorganizar su actividad quirúrgica, suspendiendo operaciones para reservar recursos y personal. Una medida que disparó la ya de por sí abultada lista de espera, que en abril alcanzó los 7.176 pacientes con demoras superiores a 180 días. Poco a poco, la sanidad fue aprendiendo a convivir con un virus que no ha dado tregua en la Comunidad, hasta el punto de que el Departamento de Sanidad presentó en las Cortes, en diciembre, un plan de choque para reducir el retraso en las intervenciones con el horizonte de 2022. El último dato de noviembre refleja que 7.431 pacientes siguen a la espera de operarse desde hace al menos seis meses.

La evolución epidemiológica de la crisis sanitaria por la covid condicionará la actividad de los hospitales tras las fiestas navideñas. Para el doctor Juan Luis Blas, jefe de Cirugía de los hospitales Royo Villanova y Nuestra Señora de Gracia (Provincial), el reto sería "adaptar la situación para que las consecutivas oleadas no interfieran en exceso con la programación quirúrgica habitual". "De lo que se trata –dijo– es de priorizar las intervenciones adaptándonos a los recursos de los que disponemos. Siempre hemos ido detrás de la pandemia. Ahora hay que intentar adelantarnos a la situación, de forma que ante un rebrote el ritmo no disminuya tanto para la que la vida de la población no se vea afectada". En opinión del doctor Blas, "hay que intentar no bloquear la actividad quirúrgica, aun teniendo en cuenta que ante una nueva ola no se va a poder operar al nivel previo a la pandemia".

El doctor Miguel Ángel Dobón, jefe del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Miguel Servet, recuerda que la primera fase de la pandemia "fue más dramática", pero "se pudieron mantener operaciones para pacientes oncológicos". Tal y como relata: "Hay que atender a todos los enfermos, no solo covid, pero no estamos en una situación de normalización". Los hospitales están en un estado de permanente incertidumbre por lo que pueda ocurrir. "Ha bajado muchísimo la actividad por la covid", indica el doctor Dobón. Desde estos centros ponen como ejemplo el parón que la pandemia ha ocasionado en la cirugía de obesidad mórbida. En el Servet se realizan unas 80 intervenciones anuales de este tipo: "Y este año, como mucho, se han hecho cinco o seis".

La covid obligó también a extremar todas las medidas de seguridad en los quirófanos, manteniendo circuitos diferenciados. Desde marzo, los hospitales han operado a pacientes positivos en coronavirus, como indica el doctor Blas, "si son intervenciones urgentes donde el enfermo corre riesgo vital". El grupo internacional de trabajo CovidSurg ha analizado que "la mortalidad a los 30 días de los pacientes covid intervenidos quirúrgicamente es del 24%".