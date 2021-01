Claves para mejorar la convivencia entre padres e hijos en época de pandemia

Un grupo de chicos de entre 14 y 17 años prepara una tortilla de patatas, un risotto de setas, bacalao al pil pil y humus. Uno de ellos tiene un grado en cocina y guía a los demás. Dos monitoras colaboran siguiendo las indicaciones. El taller de cocina forma parte de su formación para ganar autonomía, dentro de las actividades de la Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM), que acaba de estrenar su sede en el barrio zaragozano de Las Fuentes, un antiguo convento de monjas reformado, que se suma a la de Oliver.

Su trabajo se centra en ofrecer oportunidades a chicos y chicas que, "por motivos muy dispares, han encontrado dificultades en su desarrollo personal y social", explican. Y ello incluye apoyar a las familias para mejorar la convivencia. Este año su labor ha resultado más complicada por el confinamiento y las restricciones posteriores, debido a la pandemia de covid, pero se ha mantenido siempre el contacto. "Hemos trabajado con unos 390 chicos y chicas. Hacemos mucho seguimiento digital", explica Falo García, responsable de Proyectos en la fundación. A ella llegan familias con problemas de convivencia, alumnos expulsados en el instituto, con adicciones a drogas, a internet o apuestas 'online' o comportamiento violento en el colegio, entre otros perfiles.

Colonia en el barrio Oliver

En el centro de Las Fuentes trabajan con entre 35 y 40 jóvenes, en grupos reducidos. Allí han trasladado el llamado Espacio Ariadna y el nuevo programa Open. Mientras, en Oliver han puesto en marcha una colonia con 20 chicos de 6 a 12 años de familias con grandes dificultades económicas y de espacio. "Hay varias familias con 5 y 6 hijos, en las que la convivencia entre dos habitaciones ha sido agotadora y ha generado conflictos". Entre los perfiles a estas edades hay "chicos y chicas que cuando las familias están en proceso de divorcio o están divorciadas y la relación no es muy positiva, los críos no saben reaccionar bien", pone como ejemplo.

La fundación ha presentado recientemente los resultados de un estudio entre sus usuarios para conocer el impacto del confinamiento. De las 98 familias encuestadas por FAIM, el 39% considera que la convivencia fue fácil durante el confinamiento mientras que para el 23,5 % fue muy compleja. Las familias observaron cambios intensos en el comportamiento de los niños y niñas por su mayor inquietud, nerviosismo, irritabilidad y agresividad.

El 50% de las familias han manifestado que los niños tenían problemas para dormir y que han preguntado con elevada frecuencia sobre la muerte. Todo ello hizo que el 56% de los progenitores tuviera durante el confinamiento una alta sensación de "estrés, problemas de insomnio el 63% y un mayor cansancio el 73%". La irritabilidad y los problemas de concentración afectaron a un 66% y un 60%, respectivamente. El 43% experimentaron una sensación de soledad.

Del lado positivo, el 60% de lo padres afirma que durante el confinamiento han compartido "bastantes momentos de conversación" con sus hijos y el 44% "bastantes momentos de juego". Para Falo, han demostrado tener "resiliencia". La mayoría de las familias afirman que sus hijos se han comportado con "una madurez mayor de la esperada", aunque confiesan que las relaciones se han fueron "complicando" conforme avanzaban las semanas de confinamiento.

Desde la fundación también han lanzado una guía para disfrutar de la convivencia en familia. Estas son algunas de las pautas que se dan para mejorar el día a día y que pueden servir estas vacaciones:

Consejos para los padres

-Aprovecha para desayunar con tus hijos/as y animarlos a conectarse con sus tareas escolares, al igual que harías cuando los despides para ir a clase.

-No pueden estar toda la mañana conectados/as a las tareas, también tienen que disfrutar de ratos de ocio. No los llenemos de tareas domésticas o de recordatorios de cosas pendientes, eso es para otros momentos.

-No hace falta que estés constantemente encima de ellos durante sus clases, es su momento de responsabilidad personal como estudiante, y también donde comparten momentos con sus compañeros/as de estudio.

-Si no se puede salir de casa, por enfermedad o confinamiento temporal, hay que buscar momentos de convivencia y desconexión digital entre todos sus miembros. Para esto es recomendable el momento de las comidas (desayuno, comida y cena). Es un espacio para poder hablar de cómo estamos y de lo que hemos hecho durante el día en clave de conversación.

-Repartirse las tareas domésticas entre todas las personas de la familia, que no entienda que como está en casa todo es para tu hijo/a, sino algo compartido… que sea tu hijo o hija quien decida cuál es el mejor momento de hacer estas tareas.

- El ejercicio es necesario para mantener un equilibrio físico y emocional. No hace falta que sean grandes actividades deportivas y se pueden hacer en familia o a nivel individual.

-Aprendamos, ayudados por nuestros hijos a jugar a algún juego de consola o pc, puede acercarnos a conocer su mundo.

-Cocinar juntos, no como una obligación, sino como una propuesta de autonomía y de creatividad y placer personal.

-Si tenemos aficiones no tan sanas, no las incentivemos, si en casa no se fumaba antes, ahora tampoco, si en casa no bebíamos alcohol todos los días ahora tampoco.

Consejos para los hijos:

-Trata de ajustarte a los horarios habituales de las clases, tengas o no videollamadas.

-Preocúpate por escribir correctamente los correos electrónicos o documentos digitales que se envía al profesorado, recuerda que no son tus amigos de Instagram.

-Estudiar supone tener un pequeño orden en tu espacio de trabajo: hacerse la cama, cambiarse el pijama y sencillas rutinas facilitan las tareas de escolares.

-El descanso es importantísimo. Ya sabemos que por la noche hay muchísimas actividades digitales que nos van a entretener y seguro que gran cantidad de amigos están a esas horas conectados, pero es importante entender que es preciso descansar por lo menos 6 o 7 horas durante la noche, para poder rendir por la mañana, especialmente de lunes a viernes.

-Los fines de semana siguen siendo fines de semana aunque no salgamos de casa.

-Busca ratos de ocio durante la mañana, como si fuera un recreo, pero recuerda no dejarte arrastrar y volver a las tareas que tienes programadas.