Aragón confía en mantener sus ventas al Reino Unido, que no tendrá aranceles pero sí aduanas

Las empresas aragonesas que exportan al Reino Unido comienzan este 2021 más aliviadas, pero conscientes de que la salida de este país de la Unión Europea se va dejar notar en sus ventas. El acuerdo alcanzado ‘in extremis’ en Nochebuena para un brexit sin aranceles ha sido bien recibido, porque la imposición de tarifas a la entrada de productos hubiera impactado demasiado negativamente en la facturación que llega desde las islas, el cuarto mercado exterior para las ventas de las producciones aragonesas, y en algunos casos concretos incluso el primero.

Los exportadores aragoneses confían, pese a todo, en mantener el volumen de sus ventas en territorio británico, que a partir de este primer día del nuevo año, se convierte en un país tercero de la UE. "No creemos que haya un decremento de las exportaciones de productos aragoneses hacia ese mercado, a nivel de comercio no creemos que la situación sea conflictiva", señala Jesús Arnau, director general de CEOE en Aragón, que se muestra convencido de que el brexit "es más un instrumento político que económico".

Y es que el mercado británico tiene una importancia "extraordinaria" para la Comunidad, recuerda Ramón Tejedor, gerente de Aragón Exterior (Arex), que recuerda que entre enero y septiembre las empresas aragonesas han exportado por valor de 920 millones de euros, "un 12% más que el pasado año a pesar de la pandemia". Además, destaca Tejedor, el saldo comercial es significativamente positivo porque las importaciones suman 139 millones de euros. Por eso, asegura que la no existencia de aranceles "es un respiro fundamental y clave", si bien reconoce que ahora la incertidumbre llega con los nuevos trámites aduaneros, controles y formalidades impuestas por un Reino Unido que ya no es un socio comunitario.

En su opinión, sin embargo, hay que ver el vaso medio lleno, porque este es un "mercado de valor que aprecia los productos de calidad". En ese sentido, matiza el responsable de Arex, Aragón cuenta con un potencial enorme "porque se hacen las cosas muy bien, sobre todo en el sector agroalimentario" por lo que el Reino Unido va a seguir siendo un gran mercado para productos gourmet, ecológicos, vinos de calidad...

Exportación más complicada

Pero este acuerdo comercial "tan bienvenido" y que supone, sin duda, un respiro para las empresas, "no significa que las exportaciones al Reino Unido no vayan a resultar mucho más complicadas a partir de ahora", señala Valle García de Novales, abogada y socia directora de AV Asesores, despacho aragonés especializado en comercio exterior. Ahora, destaca, probablemente la mayor amenaza sean los controles fronterizos anunciados por aquel país, que van a suponer "retrasos en las entregas, un incremento de los costes logísticos y una mayor carga administrativa para las empresas, que deberán acostumbrarse a las nuevas formalidades y documentación anunciadas para cada sector". Y todo ello encarecerá las exportaciones, añade García de Novales, porque evidentemente las empresas de transporte van a repercutir a sus clientes el coste de las demoras ocasionadas por los controles fronterizos y porque los nuevos procedimientos implicarán nueva documentación, registros y certificados.

Aunque la socia directora de AV Asesores reconoce que las empresas que exportan regularmente al Reino Unido llevan cuatro años preparando planes de contingencia en diversos escenarios, recomienda que, en cualquier caso, ahora es importante revisar las condiciones de entrega en los contratos de suministro con los clientes británicos para evitar las penalizaciones contractuales por demora que se van a producir.

Además, aconseja, "conviene revisar los contratos de transporte, un servicio que se va a encarecer considerablemente, e intentar repercutir el coste al importador". Yademás se recomienda especialmente a corto plazo analizar opciones de transporte alternativas al Eurotúnel, "donde ya se están viviendo situaciones de colapso que posiblemente no hagan sino empeorar", recuerda García de Novales. Y, sobre todo, no hay que olvidar que a efectos de IVA, las ventas al Reino Unido, excepto a Irlanda del Norte, "ya no serán entregas intracomunitarias, sino exportaciones", puntualiza.

En cualquier caso, tanto Arnau, como Tejedor y García de Novales insisten en que las exportaciones de ciertos productos pasarán por diversas fases a lo largo del 2021, "por lo que cada sector deberá asesorarse sobre los requisitos exigidos en cada fase".