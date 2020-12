Aumentan a 22 los contagios por coronavirus en la residencia de Sabiñán

El brote de coronavirus en la residencia Mariano Marzo de Sabiñán afecta ya a 20 de los 42 usuarios que acoge el centro y también a dos trabajadores, según los datos recogidos por la dirección del geriátrico a última hora de la tarde. A lo largo de la jornada de este jueves, personal del 061 realizó pruebas diagnósticas y efectivos del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) del Ejército del Aire se hicieron cargo de las labores de desinfección de todo el edificio.

Con las pruebas PCR realizadas este jueves, 23 a mayores y 13 a empleados, el responsable del centro, José Ángel Fuentes, explica que "de acuerdo con las autoridades, se procederá a tomar las decisiones pertinentes para reorganizar el centro". Asimismo, explica que hasta el momento no se han producido fallecimientos y que "todas las personas que han dado positivo o son asintomáticas o desarrollan síntomas leves".

Por su parte, José Luis Cabello, miembro de la Plataforma por unas Residencias Públicas para Todos en Aragón, vecino de la localidad y familiar de tres internos, denunció "falta de información" y que "no hay personal suficiente". Cabello sostiene que "no se hicieron pruebas a todos los residentes con el primer positivo detectado el día 4 de diciembre" y que solo se hicieron a partir del día 11 cuando apareció otro caso, arrojando un total de 10 contagios más.

A este respecto, Fuentes asegura que "se da la información que se puede dar y a quien podemos darla, porque hay que respetar la protección de datos". Asimismo, argumenta que "esta semana seguirán subiendo los datos, no porque haya nuevos positivos sino porque acaban positivando quien no lo había hecho todavía" y que esos datos "evolucionan a lo largo del día, lo que no quiere decir que esté descontrolado".

Sobre la falta de personal, sostiene que es "incierto" y que el número de trabajadores y sus turnos están continuamente supervisados por el Departamento de Ciudadanía, aunque sí se ha manifestado interés por saber de vecinos que "puedan entrar a trabajar si es necesario".

Cabello lamenta que "este verano nos reunimos con todos los grupos políticos de las Cortes de Aragón, antes que comenzará la Comisión de residencias para pedirles que se revisasen las ratios entre trabajadores y usuarios antes de que llegará la ola del invierno pero ni caso".