Las Cortes, salvo Vox, respaldan pedir medidas contra la violencia machista

Los grupos de la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, salvo Vox, han apoyado este lunes las distintas medidas recogidas en una moción presentada por el PP que se han votado agrupadas y de forma separada, para luchas contra la violencia machista en los distintos ámbitos y vertientes.

En su defensa de la iniciativa, la portavoz popular Mar Vaquero ha explicado que su moción se ha dirigido a una serie de ámbitos con especial incidencia como el medio rural, de ahí su propuesta para crear una red de centros de coordinación y atención a las víctimas de violencia de género a lo largo de todo el territorio de Aragón para facilitar que los recursos y profesionales puedan ser accesibles a cualquier mujer independientemente de su lugar de residencia.

También plantea reclamar al Gobierno el refuerzo del personal de las Oficinas de Atención a la Víctima; redoblar los recursos para los segmentos de población que se consideran más vulnerables en materia de violencia de género, como son las mujeres con discapacidad, mujeres sometidas a trata, mujeres del medio rural y mujeres jóvenes y adolescentes, sectores a los que también cree que hay que dirigir campañas específicas de concienciación.

Evaluar las consecuencias del confinamiento en las mujeres que sufren este problema, en las que según los grupos que sustentan al Gobierno, ya se trabaja; ampliar convenios con colegios profesionales para mejorar el servicio público de atención a las víctimas y la agilización de procedimientos en los que intervienen o elaborar un catálogo de todos los recursos que existen contra esta violencia.

Además de que se creen líneas de ayudas dirigidas a las entidades locales para planes de fomento de empleo dirigidos a reforzar la contratación de personal especializado en materia de violencia de género; para favorecer el emprendimiento de actividades económicas y para las entidades privadas y todas las asociaciones de mujeres en el mundo rural para desarrollar programas dirigidos a la concienciación, prevención y sensibilización de la violencia de género.

Vaquero ha subrayado la necesidad de insistir en la concienciación, formación permanente de los profesionales y de realizar campañas diferenciadas en el medio rural.

Desde VOX, Víctor Arranz ha recordado que su partido está en contra de todo tipo de violencia, "también contra las mujeres, que no negamos" pero a su juicio el problema es "la violencia en sí, sin discriminar quien la ejerce" ya que entiende que "todos merecen el mismo tratamiento ante la ley" además de que no creen, ha dicho que "exista una discriminación contra la mujer por el hecho de ser mujer". "No necesitamos su consenso para avalar nuestras convicciones", ha sentenciado.

Para Carmen Martínez, de CHA,no se trata de "una lucha de sexos, es una lucha de la sociedad contra los maltratadores", ha lamentado que el confinamiento llevara a las mujeres al lugar "menos seguro" como es convivir con su maltratador y ha advertido que en el ámbito de la trata son "los puteros los que causan el problema y no las prostitutas".

La portavoz de Podemos en la Comisión, Itxaso Cabrera, ha subrayado la necesidad de este tipo de debates para "hacer frente a las políticas retrógradas que otros grupos quieren imponer en las Cortes", ha advertido que esta violencia "tiene rostro de mujer" contra la que "se han dado pasos importantes" desde las instituciones y ha reprochado a Vaquero las actitudes diferentes que tiene el PP en las Comunidades donde gobiernan con la extrema derecha, a lo que la diputada popular le ha acusado de querer patrimonializar esta lucha.

Desde Ciudadanos, Beatriz García, ha apuntado que la lucha contra la eliminación de la violencia de género es una cuestión de Estado y "tiene que alumbrar muchas de nuestras actuaciones en materia de violencia".

Por su parte, el socialista Darío Villagrasa ha apuntado que el consenso "se trata para y con las mujeres, para y con las víctimas" ha precisado que la moción es un "compendio de muchas acciones, algunas que ya se están realizando, otras que tienen dificultades técnicas y que tocan muchas realidades" pero que el objetivo es "apoyar una causa" en la que siempre ha creído.

En la sesión parlamentaria de este jueves se ha debatido otra proposición no de ley de Ciudadanos, en la que solicitaba la inclusión de la mediación en el Código Foral de Aragón, que no ha salido adelante.

Beatriz García ha justificado su propuesta por que a su juicio las ventajas de la mediación son "incalculables" y el cumplimiento de pactos "más sencillo cuando no se los impone un tercero" además de que con ella "se contribuye a una justicia más ágil y eficiente" y "el que pacta sabe lo qué pacta, cómo lo ha de cumplir y en qué momento".