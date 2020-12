Sueños de agricultura y feminismo con un objetivo

"El presente y el futuro se pueden encontrar en el lugar que soñaste. Y escribirlo en femenino". Este es el título de la fotografía que se ha alzado con el premio Fademur del Concurso de Fotografía del Mundo Rural en la categoría de Mujeres Rurales de 2020. Su autora es la aragonesa Natalia Langa, quien quiso con esta imagen "reivindicar la importancia de la ganadería extensiva como algo esencial para el desarrollo y mantenimiento de los pueblos", explica.

Pero, además, la foto busca "combatir estereotipos". Esta ingeniera agrónoma zaragozana explica que en muchos casos se tiene la concepción de la ganadería como "una actividad asociada a la ‘esclavitud’ de trabajar 365 días al año y a un trabajo de hombres". Con su fotografía ha querido reflejar el "privilegio" que para ella es "poder trabajar en el corazón del Pirineo y contribuir al mantenimiento del medio rural".

"¿Y por qué no puede haber mujeres apasionadas por la ganadería?", se pregunta, Langa, que reivindica así una actividad de la que se tiene un gran desconocimiento y que se percibe con un cierto desdén. "Mis amigas me dicen que voy a acabar siendo ganadera, y eso no es malo porque esto va mucho más allá de cuidar animales. Hay que saber de economía, de bienestar animal… Pero, además, esta carrera tiene muchas más salidas laborales como asesorar a agricultores y ganaderos o trabajar en laboratorios, que se desconocen", lamenta Langa.

Esta no es la primera imagen de Langa que resulta premiada. Ya el pasado año otra fotografía suya se alzó con el tercer puesto en la categoría general del mismo certamen. Y es que una de las "pasiones" de Langa es "plasmar en fotografías la agricultura y la ganadería", ya que, a su juicio, es la manera "más clara" de transmitir a quien ve las imágenes "los problemas y oportunidades del medio rural", que ella conoce muy bien ya que reside en la pequeña localidad zaragozana de La Puebla de Albortón.

A su juicio, los problemas del medio rural siguen pasando por la falta de servicios, como escuelas, servicios sanitarios o conexiones a Internet de calidad. Sin embargo, el medio rural ofrece también oportunidades como la de encontrar, tal y como reza el título de la foto, el presente y el futuro que algunos "normalmente con arraigo en los pueblos" buscan, asegura la joven, que actualmente escribe su tesis doctoral acerca de control biológico contra enfermedades de madera de la vid.