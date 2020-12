El presidente del Grupo Social Lares y hermano de la Cruz Blanca en Huesca, Juan Vela, ha manifestado que las personas mayores "deben decidir cómo y dónde quieren vivir" y por eso los servicios de atención se les han de facilitar "según lo que deseen" ya sea a través de centros residenciales, a domicilio o comunitarios.

"Nuestro modelo está centrado en la persona" y "nuestra aportación es marcar como irrenunciable el cuidado y hacerlo posible en perfecta colaboración con las Administraciones públicas" porque "sabemos hacerlo, pero necesitamos ayuda y financiación desde lo público, en España y Europa", ha explicado Vela.

Así se ha pronunciado con motivo de la celebración del XIV Congreso Europeo Lares, que se ha desarrollado a finales de noviembre bajo el lema 'Comprometidos con el futuro de los cuidados", con la colaboración de la Red Europea de Envejecimiento, de la que Lares es su único miembro en España.

Juan Vela ha sido uno de los impulsores de este congreso, que ha contado con cerca de mil inscritos de 42 países y en el que los 60 mejores expertos del sector han dibujado las líneas concretas que deben servir de marco a los cuidados de larga duración hasta el 2030, ha informado Lares en una nota de prensa, entidad que agrupa a residencias sin ánimo de lucro.

Para esta organización, los 12 retos que hay que abordarse con "extrema urgencia" son el demográfico, la adaptación de los servicios a las personas, el voluntariado y la familia, la arquitectura de los centros, un trato "digno y humanizante" para los profesionales, la ordenación del sistema, la financiación, las nuevas tecnologías, la relación entre lo social y lo sanitario, el diálogo social, el apoyo al tercer sector y propiciar una Europa "social y solidaria".

Vela ha desgranado estos objetivos. En relación con el reto demográfico ha dicho, rotundo: "Es una oportunidad, si lo vinculamos al envejecimiento, pero puede ser un serio problema si los gobiernos y parlamentos siguen mirando hacia otro lado".

Según ha expuesto, LARES defiende de los derechos fundamentales de estas personas porque "queremos que los mayores vivan más y mejor pero, también, que quieran seguir viviendo".

El hermano de la Cruz Blanca en Huesca también ha sostenido que los servicios deben adaptarse a las personas "y no las personas a los servicios", ellas deben "estar en el centro de todo" y no es tan importante el medio con el que se les apoye.

También ha apelado al voluntariado y a las familias como "aliados" en la atención de estas personas. De las familias, ha dicho que son "insustituibles", pero también ha considerado necesario promover la figura del voluntariado "con unos criterios de calidad básicos" y que el de tipo corporativo sirva para "remover conciencias en su entorno".

Vela ha sostenido que hay que "redefinir" la arquitectura de los centros. En el caso de las residencia, ha remarcado que "son hogares, no hospitales", donde viven personas con necesidades "que deben ser cubiertas por las Administraciones públicas, incluso, con subvenciones directas para obras de remodelación".

Además, ha pedido un "trato digno y humanizante, también para los profesionales de este sector", con la previsión de que en 2040 habrá 260.000 nuevos puestos de trabajo en este ámbito, personas que han de estar formadas.

"La emigración jugará un papel fundamental y debemos ayudar a esa realidad, con todas las garantías, con el reconocimiento social y política feminista de verdad para un sector de mujeres trabajadoras" porque "cuidar al final de la vida no solo es tarea de una serie de expertos, sino de toda la comunidad" y "el camino es la humanización", ha enfatizado.

La ordenación sistema es, a su juicio, otro de los retos, una responsabilidad pública en la que son "fundamentales" los marcos de negociación colectiva y establecer medidas para evitar el trabajo no declarado en el sector.

Además, Vela ha pedido financiación pública porque "sin inversión, no hay futuro". Según ha cuantificado, son necesarios mil millones de euros anuales, de aquí al 2030, para poder atender todas las necesidades que va a haber. "Si no lo hacemos así, llegaremos tarde, y habrá personas que no podrá ser atendidas como merecen", ha advertido.

Sobre a la innovación, ha esgrimido que ésta "no cambia con la tecnología, sino con las personas" y el objetivo es que sea un medio "para poner en el centro de atención a las personas".

Respecto a lo social y sanitario, hay estimado necesario "discutir la relación y gobernanza entre estos ámbitos" porque la covid-19 "ha mostrado la escasa preocupación que, en muchos países, hay desde lo sanitario hacia los centros residenciales" y "nunca más puede volver a ocurrir que lo sanitario arrolle a lo social".

También ha apelado al diálogo social ya que ha considerado que debe redefinirse la participación de las Administraciones públicas, para apuntar que no dejar a nadie atrás, "de verdad", es "hacer visible las necesidades de todas las personas y dar voz a las entidades que están allí siempre".

Asimismo, ha solicitado apoyo de las Administraciones al tercer sector porque "atendemos situaciones no cubiertas desde lo mercantil o, incluso, desde lo público", para argumentar que la economía social "debe ser el objetivo de la colaboración público-privada de los servicios sociales". Finalmente, ha abogado por una Europa "social y solidaria", "cobijo y garantía de las personas y sus derechos fundamentales.