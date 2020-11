Repollés: "Teruel dispone de recursos suficientes contra la covid, sobre todo materiales"

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha afirmado este viernes que la provincia de Teruel "dispone de recursos suficientes, sobre todo materiales", para realizar la asistencia sanitaria a la población por la covid -19, añadiendo que si fuera necesario se reforzaría.

En respuesta a una pregunta de la diputada de Cs, Susana Gaspar, la titular de Sanidad ha dicho que la UCI del Hospital Obispo Polanco de Teruel cuenta con personal suficiente para prestar el servicio, incluidas las guardias y ha añadido que la normativa permite desplazar personal de otros sectores, lo que solo se hará si es estrictamente necesario.

Respecto a las denominadas ambulancias COVID, ha dicho que "no existen recursos para patologías, sino para pacientes" y que "no existen las ambulancias COVID", tras lo que ha indicado que durante la pandemia "en ningún momento" ha sido necesario trasladar enfermos COVID de un sector a otro, excepto los del área de Alcañiz que necesitaban una UCI.

Susana Gaspar ha afirmado que la crisis COVID "ha puesto en evidencia el déficit de recursos sanitarios en Teruel", señalando que los hospitales están "obsoletos" y también faltan ambulancias e intensivistas en el Obispo Polanco, de manera que algunos pacientes han de ser ingresados en las UCI de Zaragoza, ha añadido.