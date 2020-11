El Clínico ya no deja que se acompañe a las embarazadas durante la dilatación

El Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza ha modificado por la covid los criterios del proceso asistencial antes del parto. El servicio de Obstetricia, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del día 3 de noviembre, no permite ahora el acompañamiento de la mujer embarazada en la sala de dilatación, pero sí en el momento de dar a luz y en el puerperio. Desde la semana pasada, la pareja debe esperar en la habitación y solo puede pasar a la fase expulsiva cuando recibe un aviso en el teléfono móvil.

Los acuerdos adoptados el jueves pasado en la comisión de gestión del centro recogen una serie de restricciones de entradas de acompañantes. Se suman a las medidas establecidas por el Clínico para reducir el tránsito de personas, como prohibir las visitas salvo que lo autorice el facultativo que atiende al enfermo ingresado. En el caso de la planta de Maternidad –cuyas habitaciones de un ala se han desdoblado para reservar el otro pasillo a Neumología no covid– se ha decidido que a las consultas, salvo excepciones, solo entre la paciente que está citada. Respecto al ingreso por embarazo, el equipo médico firma un volante nominal a la pareja o a quien decida la gestante, de manera que pueda acceder al hospital. En hospitalización ginecológica, a los acompañantes se les permite estar la primera noche postquirúrgica, y en el parto se ha decidido que solo puede pasar la pareja en el expulsivo. Mientras tanto, tendrá que esperar en la habitación hasta que se le avise al móvil que habrá dejado al entrar la mujer a dilatación. La información se pasó también a los centros de Atención Primaria, para que los matrones puedan trasladarla a los usuarios.

Esta decisión ha creado malestar entre los futuros padres y el debate ha saltado a las redes sociales. Una pareja que se va a estrenar en la paternidad estos días (y que prefiere mantener el anonimato) ha trasladado su queja por el hecho de que no permitan acceder a la sala de dilatación ya que, según dice, "atenta directamente contra el derecho de la mujer a dar a luz de una forma natural y, principalmente, acompañada de quién desee". Este jueves, estos jóvenes acudieron al Clínico para conocer de primera mano la información, y no descartan dar a luz finalmente en otro hospital zaragozano para poder estar juntos durante todo el proceso. En este sentido, los futuros padres se refirieron al documento del Ministerio de Sanidad, del mes de mayo, en el que recomienda la participación de la pareja en el parto. Su embarazo no ha estado exento de obstáculos. Conocieron la noticia la misma semana que se decretó el estado de alarma y la mujer tuvo que acudir sola a todas las citas médicas, salvo a una ecografía en junio. Con el tiempo, el protocolo se fue relajando, hasta llegar al momento del parto y encontrarse de nuevo con esta situación, indicaron.