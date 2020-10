El TSJA critica la propuesta de reforma del CGPJ cinco días después de ser suspendida

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) manifestó este martes su "profunda preocupación" por la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que plantearon el PSOE y Unidas Podemos el 13 de octubre. Lo hizo cinco días después de que el presidente, Pedro Sánchez, la suspendiera -"detuviera el reloj", como dijo-, después de que el líder del PP, Pablo Casado, le diera un rotundo no a Santiago Abascal (Vox) y rechazara su moción de censura.

El pronunciamieto de las salas de gobierno de los tribunales superiores sobre cuestiones políticas o contenidos de iniciativas legislativas no es nada habitual. No obstante, se suma a los que hicieron el pasado 19 de octubre los TSJ de Extremadura, Castilla León y Madrid en el mismo sentido que ahora hace el de Aragón, aunque en este caso se produce cuando se ha suspendido ya. Aún así, no dejan de ser inéditas sus manifestaciones. Incluso uno de los magistrados que componen la Sala de Gobierno, el presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Alfonso Ballestín, considera que es una "crítica política" para la que las salas de gobierno no están legitimadas y supone una "falta de respeto institucional". La declaración del TSJA fue aprobada por mayoría con el voto particular de Ballestín.

"Desde el respeto institucional a quien ostenta la facultad de impulsar las iniciativas legislativas, pero con el compromiso ético que obliga a todos los jueces a demandar que las reformas legales respeten la independencia judicial como garantía básica de los ciudadanos", la sala de Gobierno expresa su "profunda preocupación" por la propuesta.

A su juicio, la reforma presenta "fundadas dudas de constitucionalidad" al "eludir el consenso parlamentario" exigido por el Tribunal Constitucional y "dejar en manos de la mayoría de gobierno -sea cual fuere- la conformación del órgano llamado a velar por la independencia judicial". Cree que se "aleja de las recomendaciones" de las instituciones europeas que reclaman la necesidad de "evitar la imagen de politización de la Justicia que se proyecta con la designación íntegramente política de los miembros del CGPJ". Cree que eso puede comprometer la posición de España en la Unión Europea "al rebajar el estándar de independencia judicial exigible en un estado democrático".

En un momento como el actual, agregan los jueces del TSJA, "resulta más importante que nunca mantener la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial, lo que exige apartarlo de la confrontación política". Por ello, confían en que no siga adelante una reforma que menoscaba gravemente la independencia del órgano de gobierno de los jueces y se alcance el necesario consenso entre los grupos parlamentarios para renovarlo a la mayor brevedad.

Para el presidente de la Audiencia es una crítica ilegítima

El presidente de la Audiencia de Zaragoza, Alfonso Ballestín, discrepa de la postura del pleno del TSJA y así lo expuso en su voto particular. En él afirma que el acuerdo excede de las competencias de la Sala de Gobierno. Estima que el Código Ético de los jueces recoge su "deber de demandar mejoras legales" en beneficio de la independencia judicial. "No estamos ante una ‘demanda’ de tales características, sino ante un acuerdo que carece de soporte normativo y que, en el fondo, lo que contiene es una crítica política a la iniciativa legislativa de dos grupos parlamentarios para la que, en cualquier caso, las Salas de Gobierno no están legitimadas". A su juicio, esto supone, con independencia de la opinión personal de cada juez, una "falta de respeto institucional" a otro poder del Estado, el legislativo.