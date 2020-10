Fiasco inicial del Radar Covid, que solo detecta 49 contactos entre sanos y contagiados

Radar Covid, la aplicación del Ministerio de Sanidad que pretende frenar la expansión los contagios de coronavirus o, al menos, destaparlos de forma temprana, no termina de arrancar. A los "ajustes en sus sistemas" que según el Gobierno central precisan algunos gobiernos autonómicos se suma otro factor que, a la postre, está resultando fundamental para que la herramienta no arranque: el número de descargas, apenas 4,16 millones en todo el país, limita en gran medida su efectividad. Esto ha llevado a que en Aragón solo 49 ciudadanos hayan recibido un aviso tras haber tenido un contacto de al menos un cuarto de hora con un usuario de la aplicación contagiado de covid-19. De ese medio centenar de casos, únicamente dos han derivado en citas médicas, mientras el resto han sido contactados por el Salud por vía telefónica. Al ritmo de contagios de la última semana, en la que se marcó el récord en Aragón con 1.081 solo este jueves, los resultados del Radar parecen poco realistas.

Fuentes del Salud justifican los modestos guarismos con el hecho de que "la app todavía se encuentra en un momento de expansión". Tras una fase inicial de pruebas en el área sanitaria de Calamocha, donde las autoridades locales cifraron en un millar las descargas durante las primeras jornadas, a principios de septiembre se activó en el sector de Teruel al completo. Más tarde llegó el turno de Alcañiz y los sectores de Huesca y Barbastro y, finalmente, este mes de octubre ha llegado a Zaragoza y Calatayud, completando así todo el territorio.

Salud Pública recibió 32 llamadas de usuarios en septiembre y 17 en octubre. Estos contactos telefónicos responden a personas que, siendo usuarias del Radar, se les notificó un contacto con un positivo durante los diez días anteriores. Esa conversación telefónica sirve para hacer un cribado a través de un breve cuestionario, con el que se decide si se le debe realizar una prueba PCR o, por el contrario, descartar la posibilidad de un nuevo contagio.

El Ministerio de Sanidad no facilita los datos de descargas desagregados por provincias, ya que la app no geolocaliza al usuario. "Teniendo en cuenta que no se manejan los datos de descargas en la Comunidad Autónoma, no se puede valorar todavía su efectividad", destacan desde la DGA.

Las aplicaciones homólogas en Alemania, Irlanda, Inglaterra o Suiza tienen tasas de descarga que superan el 20%. Frente a estos datos, en España apenas uno de cada diez ciudadanos la tienen en sus dispositivos, cuando la Sociedad Española de Salud Pública considera necesario que al menos el 30% de la población se descargue la herramienta, aunque lo ideal sería superar la barrera del 50%.

"Me muevo por más sitios que antes, pero no recibo notificaciones"

Pablo Martínez, zaragozano de 27 años, se descargó la aplicación el primer día en que estuvo disponible. "Me pareció una buena idea, sobre todo si una gran mayoría tomamos conciencia y la usamos, pero especialmente si aquellos que se contagian dan la voz de alarma", valora este joven, que trabaja en una oficina compartida en el centro de la capital aragonesa.

Para poner a prueba la herramienta, Pablo amplió su espectro de desplazamientos diarios: "Normalmente voy desde mi casa, en una bocacalle del Coso bajo, hasta el ‘coworking’, en el casco histórico. Por la tarde, algunos días voy directo al gimnasio y otros me ocupo de algún recado o salgo a tomar algo. Pero desde que me bajé la aplicación intento moverme por más sitios, he acudido varias veces a centros comerciales, a los que no suelo ir, he hecho varios recorridos en tranvía y en bus, y he procurado desayunar alguna vez en las cafeterías del centro".

Sin embargo, el joven no ha recibido notificación alguna: "Cuando hablo con familiares, amigos y conocidos, tengo la sensación de que la mayoría no saben ni que la aplicación existe. Eso podría explicar por qué prácticamente ni yo ni nadie hemos recibido notificaciones". "Eso sí, si uno tiene un móvil un poco viejo y le dura poco la batería, no podrá aguantar la jornada completa con el radar covid activo, ya que como obliga a tener el bluetooth activado consume la carga mucho más rápido de lo habitual", avisa.

Mantener el anonimato

Para Pablo, que trabaja como fotógrafo para distintas empresas, uno de los puntos fuertes del Radar Covid es que respeta la intimidad de los usuarios. "No hace falta introducir tu nombre y tus apellidos, no te pide el acceso a tus contactos ni a tus fotos, como la mayoría de las apps, ni debes aportar un documento de identificación. Tampoco tienes que llevar la localización activada y, al menos bajo mi punto de vista, es un factor muy importante", aduce el zaragozano.

La aplicación utiliza la conexión bluetooth del terminal, a través de la cual los móviles emiten y observan identificadores anónimos de otros teléfonos. Estos códigos cambian periódicamente. Cuando dos terminales han estado próximos durante quince minutos o más a dos metros o menos de distancia, ambos guardan el identificador anónimo emitido por el otro.

Hasta ahora, si una persona resultaba positiva y tenía la aplicación descargada, el profesional sanitario que seguía el caso le entregaba un código de seguridad que debía introducir en su móvil para activar la búsqueda de contactos. Estos recibían un aviso, sin identificar a la persona que ha dado positivo. "Con el objetivo de aligerar este proceso, ya es posible conseguir el código desde la aplicación Salud Informa", concretan desde el Salud.