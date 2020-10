Soro asegura que las obras de Castanesa están amparadas por un proyecto y una declaración ambiental

Las obras de ampliación de la estación de esquí por el valle de Castanesa están amparadas por el Plan de Interés General Autonómico (PIGA) aprobado hace una década y una declaración ambiental en vigor. Así lo ha expuesto este jueves el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, quien ha manifestado que debe cumplir la legalidad, aunque comparta la oposición de su partido, CHA, al proyecto.

Soro ha comparecido este jueves en las Cortes, a petición de Ciudadanos, para explicar la situación de las obras y no ha podido ser más claro al respecto: no hubo un “inicio ilegal” porque están sustentadas por los proyectos aprobados, tal y como comprobó tras encargar un informe “exhaustivo” a Suelo y Vivienda de Aragón y aclarar cinco cuestiones sobre el plan de obras con Aramón, la sociedad promotora participada a parte iguales por la DGA e Ibercaja.

El líder nacionalista ha incidido en que el cuatripartito escenificó el lunes su estrategia de aparcar definitivamente la macroestación planteada hace una década para minizar las afecciones ambientales y superar las diferencias internas al asumir las obras en marcha, de modo que la estación pasará de 77 a 100 kilómetros esquiables. Eso no quita que se renuncie a la reivindicación del valle de Benasque de extender las pistas por el sector de Ardonés, que sigue en suspenso.

En todo caso, esto supondrá una modificación del PIGA, “sustancial” y que requerirá un nuevo estudio de impacto ambiental a juicio de Soro. “No lo puedo decidir de una forma arbitraria, sino reglada en función del proyecto que presente Aramón. Y que haya o no una valoración ambiental no depende de mí, sino del Inaga aplicando la ley”, ha destacado.

Soro ha resaltado que estaba “muy satisfecho” porque el cuatripartito ha descartado definitivamente el desarrollo de los cuatro sectores de la macrampliación de Cerler que ya quedaron en suspenso por su impacto. “El acuerdo no era fácil y lo hemos hecho desde la lealtad, entendiendo que en un gobierno de coalición nadie puede imponer su criterio. La suma no resta, sino que multiplica”, ha resaltado antes de concluir que sus convicciones no harán que incumpla la ley ni sus obligaciones como consejero.

Pese que el cuatripartito avala las obras de Castanesa, tanto el presidente de CHA, Joaquín Palacín, como el portavoz de Podemos, Nacho Escartín, han reiterado en el pleno el rechazo de ambos socios al proyecto. Palacín ha aclarado a Ciudadanos que pese a llevar el asunto a la Cámara por segunda vez no ibar a abrir “grietas” en el Gobierno y ha resaltado que la oposición de su partido no ha cambiado pese a haberse aparcado el desarrollo inmobiliario asociado en un principio.

En la misma línea se ha pronunciado Escartín, quien ha indicado que “el rechazo por completo” de Podemos a la ampliación de Cerler y su apuesta por el desarrollo sostenible no les impide sea leales con el cuatripartito. El portavoz ha vuelto a recordar que el cambio climático reducirá la innivación en el Pirineo, según indican los estudios científicos, por lo que ha apostado por otro modelo alternativo al sector de la nieve con dinero público.

Mientras tanto, los representantes de los otros dos partidos del cuatripartito, Fernando Sabés (PSOE) y Esther Peirat (PAR), han cerrado filas y defendido la ampliación de Cerler como “motor de desarrollo” compatible con la ganadería extensiva de la que vive ahora el valle de Castanesa.

El diputado de Ciudadanos que había solicitado la comparecencia, Carlos Ortas, ha defendido el redimensionamiento del proyecto, pero ha resaltado que la ampliación por Castanesa es “estratégica” y ha instado a Soro a ser claro para “aparcar” de una vez este debate.

El parlamentario popular, Joaquín Juste, ha cargado contra lo que ha calificado de nuevo capítulo de “cesión por el sillón” y ha advertido de que reducir la ampliación al 20% de lo proyectado también limita en el mismo porcentaje las posibilidades de desarrollo. Y por si hubiera alguna duda, ha dicho que el PP no ha cambiado de posición.

El portavoz de Vox, Santiago Morón, se ha congratulado de que se haya podido “desatascar” un proyecto “ansiadamente reivindicado por los vecinos altorribagorzanos”, mientras el líder de IU, el diputado Álvaro Sanz, ha pedido "claridad y compromiso" para descartar, definitivamente, los proyectos que ya se habían descartado hace una década.

Un grupo de representantes de la Plataforma en Defensa de las Montañas ha seguido la comparecencia desde la tribuna de invitados y su portavoz, José Luis Martínez, ha reclamado un nuevo estudio de impacto ambiental que avale la nueva configuración del proyecto de Castanesa. "Seguimos pensando que es un error, pero queremos saber si se van a atener a la legalidad o no", ha aseverado.