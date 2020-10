Tráfico bajará de 50 a 30 km la velocidad genérica en las ciudades para frenar el incremento del 69% en accidentes

Han aumentado un 69% las víctimas de accidentes causados por furgonetas de reparto en las ciudades españolas. Reducir esta siniestralidad es el objetivo del Real Decreto que ultima el Gobierno –que incluye la modificación tanto del Reglamento General de Circulación como del Reglamento de Vehículos– y que pretende regular con carácter supramunicipal la movilidad en las ciudades y poner orden en la cogestión que sufren las zonas denominadas DUM o de descarga urbana de mercancías.

Así lo adelantó ayer Susana Gómez, subdirectora adjunta de Vehículos de la DGT, al participar en la jornada sobre Estándares y tecnologías para la colaboración entre cargadores, operadores logísticos y de transporte celebrada en Etopía y organizada por el Centro de Innovación para la Logística y Transportes de Mercancías (CITET) en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Una jornada en la que Susana Gómez animó a los ayuntamientos a ser valientes y regular como ya ha hecho Londres el acceso a los centros de las ciudades con una categorización de los vehículos pesados basado en los elementos de seguridad del vehículo ( cámaras, sensores que ayudan a detectar ciclistas o peatones, alertas acústicas o barras de protección), mediante un sistema de estrellas dando prioridad a los que estén dotados de más tecnología para evitar los atropellos de peatones, ciclistas, motoristas o cualquier otro conductor vulnerable.

Gómez aseguró que «algo» hay que hacer para reducir la siniestralidad que conlleva el reparto cada vez mayor de mercancías en la ciudad. «Con 8.000 ayuntamientos en España y la gran heterogeneidad de regulaciones, se causa un enorme prejuicio al operador. Si a eso unimos la mayor presión de entregas domiciliarias por la covid-19 y el incremento del comercio electrónico, urge regular el reparto de mercancías si queremos ciudades competitivas».

Además, precisó que el Real Decreto definirá los vehículos de movilidad personal y posteriormente se publicará un manual de características técnicas que incluirá la catalogación técnica de vehículos que protagonizan la micromovilidad y los servicios a los que se destinan (DUM, particular, sharing, servicios urbanos de recogida de basuras etc). Partiendo de que «convivir con patinetes, bicicletas, motos y scooters, que ya son considerados vehículos de reparto, no es fácil, la logística de ultima milla ha pasado a ser del máximo interés para la DGT», manifestó, al objeto de «contribuir a la pacificación de las ciudades poniendo al peatón como protagonista», dijo.

Fue el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quien inauguró la jornada recordando el agujero de 20 millones que la pandemia va a tener en las arcas municipales por la reducción de entre el 35% y el 40% en el uso del transporte público, y haciendo hincapié en que «solo los locales destinados a almacenes logísticos en Zaragoza, Valencia o Madrid, tienen rentabilidades superiores al 5% en el sector inmobiliario». Además, urgió a que el Ministerio del Transporte, la Movilidad y la Agenda Urbana apruebe ese fondo de 400 millones para poder avanzar en movilidad sostenible en las ciudades.

En la inauguración de la jornada, José Estrada, vicepresidente del CITET, puso de manifiesto la importancia de la colaboración público privada . Ramón García, director general del CITET, destacó que el comercio electrónico supuso 13.365 millones en España, según la CNMC, con datos del cuarto trimestre de 2019, y que el 30% de esas ventas requirió de entrega física.

"Se está analizando la limitación a 20 Km/h de la velocidad en patinetes"

La eclosión de la micromovilidad con patinetes y otros vehículos añade un factor más de complicación a las áreas DUM, reconoció la subdirectora adjunta de Vehículos de la DGT, que lanzó también el guante al Ayuntamiento de Zaragoza, referente y laboratorio en movilidad sostenible, para analizar la limitación a 20 kilómetros por hora de la velocidad de este tipo de vehículos como ya han impuesto París y otras ciudades en Dinamarca y Alemania.

Se necesita, según Susana Gómez, una norma de movilidad que ponga orden y que introduzca una serie de parámetros sobre longitud, masa de los vehículos que se dediquen a la DUM con la finalidad de permitir a las autoridades locales implementar medidas de discriminación positiva. Otra necesidad que desde la DGT puso de manifiesto en la jornada es la homogeneización de las señales en las zonas de carga y descarga en todo el territorio español, la de digitalizar las zonas de carga y descarga y facilitar los datos a aquellos integradores tanto públicos como privados para que todos los ciudadanos y operadores tengan información en tiempo real. «Hace falta una normativa similar a la de Alemania donde cada vehículo que circula responde a unas características técnicas, ha de cumplir con revisiones, normas de uso y pago de impuestos», concluyó.