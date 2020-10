Emma Buj: "Estoy preocupada por la atención a todas aquellas enfermedades que no son covid, el cáncer no para"

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha manifestado este lunes su preocupación por "la atención sanitaria a todas aquellas enfermedades que no son covid", ya que "el cáncer no para y no entiende de pandemias mundiales".

A su entender, "evidentemente tenemos que poner todas las medidas para luchar contra la covid", pero, ha puntualizado, "lo que me preocupa es que desde el sistema sanitario se sigan poniendo todos los medios contra esta enfermedad".

Buj ha hecho estas declaraciones tras celebrarse un acto en el que han colocado un gran lazo rosa en el balcón del Ayuntamiento de Teruel, sumándose así al Día Internacional contra el Cáncer de Mama.

En este sentido, la primera edil ha explicado que el coronavirus ha impedido que la colocación de este lazo no haya podido realizarse junto a "esas mujeres luchadoras que son ejemplo de supervivencia y de plantarle cara a la enfermedad".

El presidente de La Asociación Española Contra el Cáncer (AEECC) de Teruel, Joaquín Larramendi, ha explicado que el Cáncer de Mama es una enfermedad que afecta "a muchísimas mujeres, de forma física, también por los efectos secundarios, por los impactos que produce emocionales e incluso laborales".

Para estos problemas, desde la AEECC les brindan un servicio de psicólogas, trabajadoras sociales y voluntarias, que ya han hecho frente a la enfermedad, ha indicado Larramendi, "para ayudarlas, soportarlo y que lo lleven mucho mejor".

No obstante, ha lanzado un mensaje de esperanza, diciendo que "más del 90 por ciento a los cinco años están libres de cáncer" lo cual, ha señalado, "nos hace ser optimistas".