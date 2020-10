Nacho de Blas: “Se pueden cantar jotas con mascarilla”

Sigue el día a día de la evolución de la pandemia, ¿cómo está la famosa curva y qué le pasará si hacemos mal las cosas estos días?

Estamos peor de lo que deberíamos para afrontar el otoño porque no hicimos los deberes en verano. De cara a la tercera ola epidémica, estamos adelantándonos a lo previsto para noviembre y diciembre. Ahora, el problema no son tanto las mal llamadas ‘no-fiestas’, sino el puente: va a haber un riesgo de propagación desde Zaragoza a zonas rurales, porque habrá quienes aprovechen para ir a segundas residencias o hacer turismo cercano, y otro riesgo de entrada, por la gente de fuera de la ciudad que venga a visitar a su familia de Zaragoza e incluso se quede a dormir en su casa. A lo mejor se llevan el problema puesto.

Las reuniones familiares en las casas son un peligro.

En una comida con familiares con los que no convives, no hay percepción de riesgo. Uno no se asusta hasta no ver un cumpleaños que termina con fallecimientos. Sobre todo hay que minimizar el contacto con las personas mayores, que luego son los que llenan los hospitales y las ucis. Ojalá seamos responsables y no ocurra.

"Este año no deberían hacerse reuniones familares en casas, sino limitarlas a los convivientes. Reducir la movilidad y no venir a ver a la familia de Zaragoza"

¿Qué podemos recomendar?

Que no se hagan esas reuniones en casas, posponerlas, limitarlas a los convivientes. Reducir la movilidad y no venir a ver este año a la familia de Zaragoza. A mí también me apetecería ver cómo va el otoño en el Pirineo, pero no iré. Mejor cada uno en nuestra casa. La limitación de aforos en bares y restaurantes favorece ir a los hogares, pero es mucho mejor verse en exteriores, al aire libre. Si es en casa, ya que la principal vía de transmisión son los aerosoles: poco tiempo y pocas personas, sobremesas cortas con ventilación y mascarilla. Y compensar riesgos, no se puede tener todo, quedar con amigos y luego ir a comer con la familia.

Al cantar salen muchos aerosoles ¿y las jotas?

Se pueden cantar jotas con mascarilla.