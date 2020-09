Así se toman las muestras PCR en los colegios aragoneses

Un equipo del 061 preparaba este miércoles a primera hora el material necesario para la toma de muestras de PCR a los alumnos de una clase o un grupo burbuja donde se ha confirmado un caso positivo. Es una de las medidas puestas en marcha desde el inicio de la actividad docente en la Comunidad aragonesa para tratar de frenar la propagación del virus de la covid-19.

El protocolo para estos equipos móviles que se desplazan a los colegios es exhaustivo. Los profesionales van ataviados con los equipos de protección individual, que constan de una bata impermeable y otra desechable, doble guante, mascarilla quirúrgica y de protección ffp2 y pantalla facial, gorro y calzas. Desde su sede, situada en el centro de especialidades Inocencio Jiménez de Zaragoza, emprenden la jornada cargados con botes de desinfectante y paños estériles, además de bolsas para distintos tipos de residuos. Para la toma de muestras utilizan un kit compuesto por hisopos, material para guardarlo y contenedor de protección biológica para el transporte y todos los complementos administrativos. Con todo el material en el coche, este ‘comando-cole’ acudió este miércoles a las 8.30 al primer centro de la mañana. Amparo García, gerente del 061 Aragón, explicó que se han creado estos equipos "para la toma de muestras de pruebas PCR en los colegios en cada una de las zonas de salud con los hospitales de referencia. Es decir, hay equipos en Alcañiz, Teruel, Calatayud, Barbastro, Huesca y en los sectores I, II y III de Zaragoza, que son los que asume el 061, y que comprenden la capital y provincia", excepto las comarcas del Aranda, Calatayud y Bajo Aragón-Caspe. Desde el Departamento de Sanidad explicaron que en algunos colegios de menores dimensiones son los propios centros de salud de los municipios los que se encargan de hacer los test.

Hasta el momento, según concretó García, el 061 ha recogido 1.291 muestras de PCR en 136 colegios. A estas cifras habría que sumar las que dependen directamente de los centros de salud. Los ‘comandos-cole’ del 061 Aragón están compuestos por tres profesionales sanitarios: conductor, enfermero y auxiliar. Trabajan desde las 8.00 a las 22.00 para cubrir todas las necesidades.

García resumió el procedimiento que siguen: después de que se confirma el caso positivo de un alumno y se informa al colegio, este lo comunica a Salud Pública, que comprueba con sus rastreadores el listado de los contactos estrechos. En esta categoría se sitúa la clase de ese niño. El 061 se pone en contacto con el centro para que cite a todos los alumnos del grupo burbuja en la misma franja horaria. También hacen los test a los docentes o personal del colegio que haya estado con el menor a metro y medio, sin protección y al menos durante 15 minutos. Las muestras se envían al hospital de referencia y el resultado lo da el pediatra, el médico de cabecera o Salud Pública, que informa directamente a las familias. En las aulas de infantil y primaria, con un solo positivo ya se hace la PCR a todos los compañeros de clase.

"Desde que nosotros tenemos la solicitud de Salud Pública no pasan más de 24 horas hasta que se hace la recogida de las muestras", aclaró la gerente del 061. El número de colegios al que se desplazan varía también cada día. Según reconoció, el servicio trata de adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo. Así, por ejemplo, si apareciera un brote en un instituto donde el número de PCR que se deben hacer fuera excesivo para las capacidades de un centro de salud, el 061 acudiría con estos comandos y "apoyaría en lo que hiciera falta". De hecho, pactaron con el Departamento de Educación una serie de colegios o institutos a los que podrían acudir si se demandara su presencia. Desde el principio de la pandemia, el 061 ha recogido 29.304 pruebas PCR, entre residencias, personal esencial o mutualistas.

Bajan las llamadas diarias

En la segunda oleada de la pandemia, el Servicio Aragonés de Salud se vio obligado a reforzar el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) del 061 ante el incesante aumento de llamadas relacionadas con la covid. En la fase de desescalada, los avisos telefónicos al 061 por coronavirus se dispararon el 13 de julio, el día que la DGA decretó el uso obligatorio de la mascarilla. En esa semana fueron más de 1.100 las personas que se dirigieron al teléfono de este servicio para trasladar alguna duda o por síntomas que podrían ser compatibles con coronavirus. E incluso el 20 de julio se alcanzaron los 1.727 avisos.

En estos momentos, según reconoció ayer Amparo García, las llamadas rondan las 400 o 600 al día. "Ha bajado mucho el ritmo. Nos situamos en una meseta alta pero estable. Hasta que no consigamos que durante una semana o dos haya un ritmo inferior a 500 avisos diarios no podremos decir que estamos en descenso". Sin embargo, todavía hay una fluctuación que no permite asegurar que la evolución de la crisis sanitaria vaya en declive.