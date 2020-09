La DGA decidirá en los próximos días si modifica los festivos de las Fiestas del Pilar

El 13 y 14 de octubre los escolares de Zaragoza –el 13 también los de Aragón– no tienen que ir a clase con motivo de las Fiestas del Pilar, unos festejos que finalmente no se llevarán a cabo a causa de la pandemia. Esta evolución epidemiológica ha llevado al Departamento de Educación a valorar modificar ambas fechas, o al menos, una de ellas para evitar el efecto de las ‘no fiestas’ que tanto daño –en forma de rebrotes de contagios– han provocado en otras localidades de la Comunidad.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lámbán, quiso recordar ayer que las próximas Fiestas del Pilar se celebrarán en 2021. "Este año no habrá ni ‘no fiestas’ ni nada, no habrá absolutamente nada", enfatizó. En este sentido, especificó que se mantienen contactos continuos con el Ayuntamiento de Zaragoza y la Delegación del Gobierno. «La época de las fechas de las Fiestas del Pilar va a llegar en un momento en el que el Ayuntamiento de Zaragoza y todos nosotros hemos aprendido lo que significa no ser extremadamente cuidadosos en la aplicación de la normativa vigente respecto a la cuestión sanitaria», recordó.

Ante esta situación no es de extrañar que la Consejería de Felipe Faci esté pulsando la opinión de la comunidad educativa para decidir en las próximas jornadas si finalmente mantiene los días festivos tal y como se acordaron en el calendario escolar o, por el contrario, se modifican. Sobre la mesa están dos fechas: el 13 y el 14 de octubre. El 12, festivo nacional, es imposible modificarlo. El 13, de carácter autonómico, sí que se podría cambiar, aunque sería más sencillo hacerlo solo el 14, que es una festividad municipal, por lo que solo afectaría a los alumnos que cursan sus estudios en la provincia de Zaragoza.

La decisión, puntualizan fuentes de Educación, todavía no está tomada. Recordaron que se trata de un calendario ya aprobado y que, por lo tanto, se requiere de "consenso" antes de tomar cualquier determinación.

La preocupación de la Administración por las Fiestas del Pilar y su repercusión en el volumen de contagiados es una realidad. Tanto que Lambán reconoció que un rebrote sería "una pésima noticia", aunque recordó la "capacidad de coordinación y colaboración existente entre las instituciones".

Si finalmente se alcanza un acuerdo y se modifican los citados festivos, esto no tendrá repercusiones en los universitarios de la Comunidad. Desde la Universidad de Zaragoza detallaron que no se valora esta opción, puesto que el calendario académico fue aprobado por el Consejo de Gobierno. También está ya definido el laboral.

Ejea continúa confinada

Precisamente las ‘no fiestas’ de Ejea de los Caballeros fueron parte del germen de lo que desde hoy es la tercera semana de confinamiento. En este sentido, Lambán recalcó que tras las "dichosas y mal llamadas ‘no fiestas’", se trata de empezar a tomar medidas de desescalada "con la mayor precaución posible". Incidió en que no hay que "apresurarse" en la vuelta a la normalidad.

La situación epidemiológica de esta localidad zaragozana ha mejorado ligeramente durante la última semana, pero no lo suficiente como para revertir el confinamiento perimetral. Esta última semana, según los datos de Salud Pública, se han detectado 1.061 casos por cada 100.000 habitantes, 29 menos que los siete días previos, pero muy por encima de los 847 registrados cuando se adoptó esta decisión.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) destaca que todavía existen brotes en instituciones cerradas, así como una transmisión comunitaria mantenida. "Esta evolución con respecto a la semana anterior, con un descenso poco significativo en los altos niveles de incidencia persistentes, de acuerdo a criterios de salud pública, justifica la necesidad de mantener las medidas adoptadas para este municipio", recalca.

Lambán no quiso avanzar cómo se actuará en el municipio de Andorra (Teruel), cuyo confinamiento expira el próximo viernes: "Demos tiempo al tiempo y que los servicios de Sanidad vayan tomando las decisiones oportunas, a su tiempo"