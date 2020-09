Yebra de Basa: subir de ermita en ermita

En Yebra de Basa siempre se ha tenido el tejido fabril de Sabiñánigo como referente laboral directo. Desde que está el ramal de la N-260 (el Eje Pirenaico) desde Sabiñánigo a Fiscal, ya hace ocho años, se llega al pueblo en un pispás desde la autovía, apenas cinco o seis minutos. Sin embargo, la actividad del sector primario en Sabiñánigo (que mantiene, empero, un notable atractivo turístico por la rama del arte) no es la de antes; lo que sí permanece es la quietud y maravilla paisajística de Yebra, con la ruta de las ermitas de Santa Orosia como principal reclamo.

El alcalde, José Lafragüeta, ya anda por los 75 de edad y aunque sus rodillas no son las de antes, sigue prodigándose en las andadas. Subir por el camino de las nueve ermitas es un placer del que no se priva. "Se sale del pueblo y en unas dos horas, si el tiempo acompaña, estás arriba. Nosotros solemos subir temprano, sobre todo en los días soleados, porque no hay mucho punto en el que resguardarse del sol en el camino". Se sale por pista asfaltada hasta el desvío que indica la ruta de las cuevas, y desde ahí hay también pista de tierra (muy revirada y bonita, las vistas también son espectaculares) para subir en vehículo, preferiblemente alto por los puntos bacheados, o en BTT; es la vía adecuada para quien quiera alcanzar la meta más rápido.

Todo un paseo

"La primera ermita está muy cerca de la salida, es la del Angusto", explica José. Y no, no es Augusto, aunque muchos se equivocan:el nombre refiere al paso estrecho. Luego se cruza el barranco de Santa Orosia y la senda comienza a picar para arriba;no en vano el desnivel de la andada (la circular tiene unos trece kilómetros en total) es de más de 700 metros. Este tramo hasta la tercera ermita es el más exigente para las piernas, así que... bastones y aúpa. La segunda ermita es la de Escoroniellas, con escalerillas de madera en algunos untos, y 700 metros después se llega a la tercera, las Arrodillas, así llamada «por unos huecos en las piedras que parecen de arrodillarse, los podéis ver», señala el alcalde.

Otro cruce del barranco y algo más de ascensión mediante hace que se llegue a las ermitas gemelas de San Cornello y de la Cueva (ésta con campanas), junto a la cascada del Chorro, que a finales de verano no es tal, aunque la belleza del entorno hace que el enclave se aprecie igual sin agua. El camino, de hecho, pasa por detrás del agua hacia las dos siguientes ermitas, San Blas y Santa Bárbara. De ahí en adelante, un poco más de ascenso hasta la ermita de la cruz, también llamada del Zoque. De ahí hay pista plana hasta la meta, el santuario de Santa Orosia, con el refugio contiguo y la fuente de la que beben todos los caminantes.

Desde arriba, el Prepirineo no tiene secretos para los paseantes con ojo de águila o buenos binoculares: la sierra de Guara a dos pasos, el Pico del Águila sobre Arguis y Nueno, el Gratal, la llanura serrablesa, la peña Oroel sobre Jaca... más arriba aún, sobre Santa Orosia, queda Oturia; un desnivel de aproximadamente medio kilómetro más desde el enclave del santuario, para senderistas avezados, con una planicie fantástica para reposar tras el esfuerzo.

Bicentenario de don Genaro Casas, preceptor de Santiago Ramón y Cajal

Yebra tiene a la entrada una placa de reconocimiento al que quizá sea su hijo más ilustre, si atendemos a méritos profesionales reconocidos. Se trata de don Genaro Casas Sesé, nacido en Yebra de Basa el 18 de septiembre de 1820; este viernes es, por tanto, el bicentenario de su natalicio. Fue mentor y preceptor de Santiago Ramón y Cajal. El premio Nobel aragonés hablaba maravillas de don Genaro. «Todos lo venerábamos y queríamos, porque su celo por la enseñanza era tan grande como su talento y su bondad». Don Genaro ocupó la cátedra de Clínica Médica en la Facultad de Medicina de Zaragoza, y fue el que dio a Ramón y Cajal en 1875 su primer trabajo en dicha Facultad. El doctor José Luis Carreras Delgado, primer catedrático de Medicina Nuclear de España (en la Complutense), casado con una hija de Yebra de Basa, fue el impulsor del reconocimiento dado en Yebra a Casas. P. F.

Yebra de Basa

Comarca. Alto Gállego.

Cómo llegar. Desde Huesca, su capital de provincia, hay 57 kilómetros por la E-7 y la N-260.

Dónde comer y dormir. El camping Oturia, a las afueras del pueblo, es una excelente instalación (campingoturia.es) y también hay un albergue municipal con capacidad para 40 personas. La casa rural Mier, en el centro del pueblo, y los apartamentos Casa Pérez, de reciente creación (tres viviendas independientes) completan la oferta de hospedaje; para comer están el bar La Cabaña y El Rincón de Valero, sidrería y restaurante.

Núcleos de población. Además de Yebra de Basa, cabeza de municipio, están Fanlillo, Orús, San Julián de Basa y Sobás, junto a los despoblados de Cillas, Cortillas, Espín y Sasa de Sobrepuerto.

Parroquia de San Lorenzo. La iglesia actual, construida sobre una base románica, es un edificio de tres naves, con cabecera recta saliente hacia el exterior, más torre añadida a los pies; se trata de un edificio de estilo renacentista, construido en el siglo XVII.