"Me enamoré de la sencillez de las plantas"

¿Qué desea? ¿Un té verde, negro, blanco, azul, rooibos o matcha?

Mmm... una Radler o un té kombucha, que lo echo de menos en los bares. Soy menos de infusiones calientes.

Disculpe la expresión, ¿le dicen que es 'un hierbas'?

Cada persona que me conoce de nuevas. Por ejemplo, en el colegio de mis hijos siempre dicen: "Pregúntaselo al hierbas".

Vaya sambenito...

Cuidarse de forma natural cada vez tiene más demanda. Hay personas con las que no tengo confianza que me preguntan sobre aspectos íntimos de la salud cuando se enteran que me dedico a esto. De otra forma, no sería así.

¿Siempre le había llamado la atención este sector?

Lo he vivido desde niño porque mi madre tenía la tienda, pero vengo de otro mundo. Estudié Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo, conseguí una beca en el extranjero. Mientras estudiaba trabajaba en la cantina de la construcción de un edificio, fregando platos y poniendo desayunos para los obreros y al final llegué a trabajar en ese mismo inmueble en el departamento de administración de la Universidad de Oxford. Mi padre enfermó y decidí regresar a Zaragoza. No obstante, seguí en el mundo de los recursos humanos.

¿Por qué pasó al mostrador?

Un trabajo tiene que llenar. Por mi experiencia buscaba un empleo que me realizara todos los días. Quería aplicar todo aquello que había aprendido en mi primera formación. ¿Qué mejor que hacerlo donde me había criado?

¿Cómo fue el cambio?

"Hijo mío, que tú vas a trabajar todos los días con traje, ¿cómo vas a ponerte de tendero?", me repetía mi madre. No entendía que dejara el mundo donde estaba triunfando, con primeras espadas del país. Vi una forma donde unir dos cosas que me encantan: promocionar un estilo de vida saludable y el mundo de la empresa. Así que estudié el postgrado de Medicina naturista de la Universidad de Zaragoza.

¿Volvería a la corbata diaria?

No echo nada de menos mi otra actividad. La agradezco porque me ha dado una base, pero ni aunque me doblaran el salario. Ahora soy feliz, tanto dejando una estantería como pensando cómo promocionar un producto o explicándolo. Además, también hago labor divulgativa en colegios.

¿Cómo se ha adaptado?

Mi madre llevaba más de 30 años con la persiana arriba y tiene mucho mérito. Ahora vienen con el ‘doctor Google’ en la mano y preguntan por componentes, lo que exige un alto nivel. Pero no hay nada como conocer lo que se vende.

Claro, lo ha mamado desde niño.

En el colegio ya era un moderno. Hace 30 años, el resto almorzaba Pantera Rosa o Bollycao y yo comía muesly, que mis amigos me decían que era alpiste. Y cuando era pequeño todos los herbolarios de Zaragoza alquilábamos un autobús y nos íbamos al monte para recolectar plantas e infusionarlas.

¿Eso fue lo que le cautivó?

Me enamoré de la sencillez de las plantas.

Las plantas, religión para unos y brujería para otros.

Falta cierta profesionalización y lucho para que cada vez haya más formación. Vendemos plantas, todas son naturales, pero no todas inocuas. Hay que saber hasta dónde podemos llegar porque no tenemos ningún milagro. Vienen a preguntar por algo y les recomendamos que antes vayan al médico. Negocios donde leían el futuro y también vendían plantas quizá nos han causado una mala imagen.

¿Va por el monte y conoce el nombre de cada hierbajo?

Vendemos más de cien plantas, lo que solo supone solo un 4% de los productos de los herbolarios. Por supuesto que las más comunes las conozco.

¿Alguna planta aragonesa?

El escaramujo, 'tapaculos' en algunas zonas de Aragón. Es aconsejable para las resacas porque es astringente. Además, pertenece a la familia de la planta de la que se obtiene el aceite de rosa mosqueta.

Ahora fiesta poca, pero sí la vuelta al colegio. ¿Algún consejo natural para empezar este curso?

Este año Omega 3 porque ayuda a la concentración y los chavales llevan un tiempo descentrados después de la situación vivida.