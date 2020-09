Las familias critican que el Gobierno descarte el permiso retribuido si un niño tiene que aislarse

Las familias de Aragón recibieron con indignación la decisión del Gobierno central de no apostar por el permiso retribuido en el supuesto de que un niño tenga que aislarse debido a un positivo en el aula. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aclaró este martes que solo tendrán derecho a baja laboral retribuida aquellos progenitores cuyo hijo haya dado positivo en una prueba PCR. En el resto de supuestos –resultado negativo con aislamiento preventivo o confinamiento tras un contacto estrecho del menor– se podrán acoger al programa ‘Me cuida’, que incluye reducciones de jornada, pero también de salario.

"Estas propuestas, ya aprobadas durante el confinamiento de marzo, son muy limitadas para facilitar la conciliación por covid", lamentaron desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública de Aragón (Fapar), quienes apostaron por otras medidas como el permiso retribuido, que finalmente ha quedado descartado, y la creación de redes de apoyo o de espacios seguros donde los menores puedan estar durante la cuarentena.

Concepción Ibáñez, presidenta de la Federación Cristiana de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón), compartió esta visión. Ambas organizaciones criticaron que no se den soluciones para diferentes casuísticas como progenitores autónomos o familias monoparentales. "Si un niño tiene que estar en casa, no puede quedarse solo", especificó Ibáñez, quien lamentó que se les anime a acogerse al programa ‘Me cuida’, que conlleva un "perjuicio económico para las familias". Esta propuesta incluye la flexibilización de la jornada laboral y también su posible reducción –y, por ende, el sueldo– hasta el 100% en el supuesto de que tengan que cuidar a un familiar a su cargo de hasta segundo grado.

Desde Fapar recordaron que durante este curso escolar es muy factible que haya positivos en el aula y, por lo tanto, se deba aislar al resto de alumnos por prevención y a la espera de un test covid. Este tiempo, según las declaraciones de Montero, solo se podrá apostar por el programa anteriormente mencionado. Lo mismo ocurrirá cuando el menor tenga fiebre y no pueda ir al centro escolar. "Estamos pidiendo que las familias sean corresponsables y que ante el mínimo síntoma no lleven a sus hijos al aula, pero sin embargo no les estamos dando soluciones para que puedan conciliar", lamentaron.

Solo en el supuesto de que el niño tenga un resultado positivo en covid, los convivientes más inmediatos tendrán que estar de cuarentena y, recalcó Montero, "tendrán derecho a la baja laboral retribuida". No obstante, la ministra aseguró que en caso de que se den nuevas circunstancias que no estén en este momento previstas y que requieran de la permanencia de los padres en el domicilio, "se buscarán los mecanismos que permitan preservar la salud de los menores y cumplir las recomendaciones sanitarias". No detalló cuáles podrían ser tras descartar el permiso retribuido anunciado la semana pasada por la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá.

Ambas federaciones trasladaron tanto al presidente autonómico, Javier Lambán, como al consejero de Educación, Felipe Faci, estas inquietudes y confían en que se sigan "explorando otro tipo de alternativas".