CC. OO. rechaza el ERTE de GFT Ibérica

No se puede presentar un ERTE para toda su plantilla en España (1.800 empleados repartidos en seis centros de trabajo en Barcelona, Valencia, Alicante, Lérida, Zaragoza con 248 empleados y Madrid) y al mismo tiempo repartir bonus entre los accionistas de la compañía. Es lo que denuncia CC. OO. Aragón ante el expediente de suspensión temporal de empleo que comunicó GFT Iberia a sus trabajadores el pasado 6 de julio y que empezó a negociarse el día 15. Según este sindicato, no es de recibo mandar temporalmente al paro a cientos de trabajadores –248 corresponden al centro de trabajo de Zaragoza ubicado en el edificio Trovador–, cuando la dirección ha pagado dividendos a sus accionistas y bonus a sus ejecutivos durante este año.

Por eso, «los representantes legales de los trabajadores han mostrado su total rechazo al expediente», que se aplicaría desde agosto de este año al 31 de enero de 2021 y cuyo planteamiento por parte de la empresa CC. OO. califica de «cínico». Lo que pretende el sindicato, que aún no conoce el detalle de cómo quiere aplicarlo GFT Iberia, es que al menos lo complemente al 100% para que los trabajadores no pierdan parte de su salario, que no todos resulten afectados y que no impacte en las vacaciones, al entender que la pandemia no justifica que «una multinacional con beneficios busque maximizarlos a costa de sus trabajadores».

Aunque desde CC. OO. reconocen que sí ha podido bajarles el trabajo que prestan sobre todo para entidades financieras, aseguran que no es necesario un ERTE de este calado y menos cuando hay reparto de beneficios. La negociación del expediente está siendo virtual, a través de videoconferencias, pero transversal, ya que afecta a seis comunidades distintas y se cuenta con representantes de todas ellas. La próxima reunión tendrá lugar el viernes y empieza a ser clave, dijeron desde el comité de empresa de Zaragoza, para avanzar porque el final de la negociación coincide con el del mes. La representación de los trabajadores recordó que este es el primer expediente que aplica GFT Iberia en una trayectoria que siempre ha sido de crecimiento en la capital aragonesa.