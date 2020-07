El estudio seroprevalencia indica que el 4,8% de los aragoneses ha padecido el coronavirus

La tercera ronda del estudio de seroprevalencia del coronavirus en la sociedad confirma que el 4,8% de los aragoneses han desarrollado anticuerpos contra la enfermedad. Esta cifra sitúa a la Comunidad cuatro décimas por debajo de la media española (5,2%) después de que se hayan hecho más de 62.000 nuevas pruebas en todo el territorio nacional. El dato indica que los aragoneses están lejos de tener la deseada "inmunidad de grupo" que permitiría no tomar tantas medidas de precaución contra la enfermedad.

Las mediciones dejan a Huesca como la provincia con un mayor número de personas con anticuerpos frente a la enfermedad (5%). Le sigue Teruel, con un 4,9% del total y Zaragoza, donde apenas se han encontrado anticuerpos en un 4,7% de la población estudiada. Llama la atención que, aunque el cómputo global es similar a la anterior oleada (Aragón registró un 4,9% de casos según los datos del mes pasado) sí ha variado bastante por provincias: Zaragoza baja cinco décimas y Teruel sube más de un punto y medio.

De los 62.167 test realizados por el Ministerio de Sanidad, el estudio ha tomado un total de 2.614 muestras en Aragón, una cifra algo inferior a los que ya se realizaron en las dos rondas anteriores. En este caso, Zaragoza ha sido la provincia donde más test se han realizado (1.289), muy por encima de Huesca (678) y Teruel (647).

Los expertos han explicado que la leve bajada en los datos de Aragón no es significativa y que existen casos en los que los pacientes se seronegativizan, es decir, que tuvieron anticuerpos y ya no los tienen. De hecho, un 14% de los que estudiados han llegado a perder este tipo de defensas en apenas dos meses. La "pérdida" de los anticuerpos fue más frecuente en personas que no habían tenido ningún síntoma (11%) y mucho menos frecuente en los participantes con una PCR positiva (0,5%) y en aquellos que describieron pérdida súbita del olfato o del gusto (2,6%).

En el conjunto nacional, la Comunidad de Madrid ha sido el territorio más afectado según el estudio, que ha detectado anticuerpos en el 11,7% de la población analizada. Le sigue Castilla-La Mancha (9,6%) y Castilla y León (7,8%). Por el contrario, las zonas con menor detección del virus son Ceuta (0,7%), Murcia (1,6%) e Islas Baleares (1,4%).

Los nuevos datos del estudio de seroprevalencia han sido presentados este jueves por la directora del Instituto de Salud Carlos II, Raquel Yotti, quien ha destacado la similitud de los datos con respecto a las dos anteriores rondas del muestreo.