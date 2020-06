‘Reunión’, la webserie aragonesa sobre la evolución del confinamiento

Una profesora adaptada al teletrabajo, una madre de familia, una persona obsesionada con la desinfección y la limpieza y la amiga afortunada con jardín son tan solo algunos de los perfiles de los ocho personajes que protagonizan la webserie aragonesa ‘Reunión’, creada y rodada en pleno confinamiento por un grupo de actores y actrices aragoneses que recoge el sentir de la mayoría de la ciudadanía durante los meses de encierro.

Se trata de un proyecto que nace con el objetivo de reflejar las diversas situaciones y sentimientos que hemos experimentado durante los últimos meses y que relata, en clave de suspense, los desvelos que sufre un grupo de amigos que, para paliar la sensación de soledad, decide prolongar una videoconferencia durante una semana a modo de juego. Es, en palabras de su creadora, Ana Cózar, una suerte de “experimento psicológico social que va evolucionando conforme pasan los días y adquiriendo un tinte dramático”.

“Todo empezó a raíz de nuestras reuniones reales durante el confinamiento. Coincidió con un momento de parón total de nuestros bolos y trabajos como actores y, sobre todo, que compartíamos las ganas de hacer algo durante esos días”, asegura la directora. Así, dicho y hecho, decidió dar rienda suelta a una reflexión que desde hace días le rondaba la cabeza: “Me llamaba mucho la atención la obsesión generalizada por las vídeo llamadas y ese intento de intentar aferrarnos a la realidad virtual que se extendió durante las primeras semanas. ¡Si incluso hablábamos con gente con la que de normal no teníamos relación!”.

Además, este proyecto independiente plantea al espectador una especie de reto a lo Gran Hermano con el que expone una doble cuestión: ¿podrían internet y las nuevas tecnologías llegar a sustituir el contacto directo?, y ¿hasta qué punto podemos confiar en la seguridad y privacidad de nuestra conexión? “De repente, internet se convierte en nuestra única conexión con el mundo sin darnos cuenta de que a través de la cámara solo vemos lo que la persona quiere mostrar, por no hablar de nuevos fenómenos que se han detectado como la angustia que puede llegar a provocar que una persona deje de contactarse o, simplemente, te deje de hablar”, añade. Nuevos escenarios, explica Cózar, a los que muchas personas se han enfrentado durante las últimas semanas.

“Nuestro objetivo era abordar las distintas realidades que se han producido durante el confinamiento a través de lo cotidiano y de la mano de los personajes de ficción que protagonizan la webserie”, añade la directora y actriz. Así, no faltarán en sus conversaciones los djs de balcón con el mítico himno del confinamiento, ‘Resistiré’, las clases de zumba y pilates por internet, los deberes de los niños, el teletrabajo o el cumpleaños ‘online’ de uno de sus protagonistas.

Quienes dan vida a estos personajes son Teruel, Cuenca, Burgos, Ibiza, Valencia, Fuenlabrada, Vigo y Pamplona, pseudónimos tras los que se ‘esconden’ la propia Cózar, Rubén Remacha, Cristian Dragan, Iván Miguel, Esther Albalá, Claudia Sancho, Present Vicén y Marta Valdearcos. Y no porque se conecten desde distintos lugares de España, no. Más bien se trata de un guiño a la película ‘Zombieland’, de Ruben Fleischer (2009) en la que los personajes no usan sus nombres verdaderos sino que se identifican por el nombre de una ciudad.

“La mayoría de historias que se representan en cada uno de los capítulos nacen de experiencias reales que conocíamos de primera mano o que nos contaban pero abordando estas realidades desde distintos puntos de vista”, añade la directora. La serie, creada por producciones Campechanas y la compañía teatral El Postre, está formada por siete capítulos de entre 10 y 15 minutos de duración, se puede ver al completo a través de su canal de YouTube. (Reunión - Webserie)

Un experimento social

“Tras un mes confinados todos sentíamos que necesitábamos hacer algo. Se nos habían caído todos los bolos y trabajos así que cuando nos lo propuso Ana nos pareció una idea fantástica”, reconoce Esther Albala, que da vida al personaje de Valencia, en sus propias palabras, un personaje que destaca por su capacidad de empatía y que, como tampoco podía faltar en esta trama, tiene conocimientos musicales.

“Valencia es una profesora infantil que ha tenido que adaptarse a las clases ‘online’ y que ahora dedica buena parte del tiempo a componer canciones”, explica la intérprete. De hecho, la banda sonora de la webserie, ‘Volveremos a encontrarnos’ fue creada por ella con este propósito. “La directriz de Ana era que abordáramos cada personaje desde nosotros y que nos pusiéramos en la situación de las personas a las que dábamos vida. En mi caso, cómo me trastoca la vida el teletrabajo o qué problemas podían llegar a surgir con los alumnos”, añade Albala.

Además, la actriz es una de las fundadoras de la compañía teatral emergente ‘El Postre’, creada por un grupo de compañeros en 2018 al salir de la Escuela de Teatro. “Ahora estamos en una situación de parón generalizado pero con muchísimas ganas de volver a hacer cosas”, concluye.