Renfe no pone fecha para retomar las conexiones AVE de Huesca

Por más que los oscenses busquen e intenten comprar un billete de AVE con salida o destino a la Intermodal de Huesca, verán que la página web de Renfe no ofrece esa posibilidad. Muchos viajeros pensaban que con el fin del estado de alamar todas las restricciones al transporte habían decaído, pero desde la compañía explican que van recuperando el pulso de forma “progresiva” y prefieren no poner fecha a cuándo se restablecerán las conexiones.

“Con motivo de la crisis sanitaria, la red de ferrocarriles se ha visto muy mermada y ahora estamos retomando la actividad de forma progresiva”, explican fuentes de la principal operadora ferroviaria. No es algo que suceda únicamente en las expediciones a Huesca, sino que tampoco se han recuperado aún algunas conexiones con Galicia, Castilla y León, Cataluña o Andalucía. Desde Renfe explican que aún no tienen una fecha para decir qué día se retomarán las conexiones AVE con la capital oscense, pero indican que “hay alternativas” y que sus conexiones con Zaragoza y con Madrid están cubiertas con los trenes de media distancia y los regionales. Además, se justifican, los horarios no se solapan de modo de un viajero de Huesca que tenga que llegar a la capital aragonesa en regional tendría tiempo suficiente para coger el AVE camino de Madrid.

“Disponemos de vehículos y trabajadores suficientes, pero también tenemos que atender a la demanda de cada línea para ir recuperando la normalidad”, explican en Renfe, alegando que no se pueden poner en marcha “trenes prácticamente vacíos”. Así, informan de que en las próximas semanas se irán incrementando las frecuencias y las plazas en todos los corredores, “con mayor incidencia en aquellos con más volumen de viajeros”.

Los usuarios habituales de esta línea tendrán que conformarse, de momento, con perder algo más de media hora para ir a Zaragoza, donde se verán obligados a hacer trasbordo para continuar su viaje a la capital española. Muchos viajeros se quejan también de que, precisamente ahora que se está azuzando el turismo interior, haya más trabas y complicaciones para viajar a Huesca, que puede ser un buen punto de partida para que los turistas se adentren en el Pirineo.

Antes de la pandemia eran unos 70 trenes de alta velocidad los que a diario comunicaban Zaragoza con Madrid, Barcelona o Andalucía, y había también 'expedición y media' que conectaba la capital del Alto Aragón con Madrid: salía temprano de Huesca y había dos horas de regreso vespertino. Fue el mismo 15 de marzo cuando el ministro Ábalos decidió recortar la oferta y durante el estado de alarma apenas circulaban por Delicias nueve trenes de alta velocidad. Con la apertura progresiva de las restricciones, a partir de ahora ya son 18 AVE los que hacen parada en Zaragoza, lo que supone una oferta de 6.300 plazas diarias.

Renfe también informa de que ha incrementado los trenes de media distancia en Aragón (con conexiones a Huesca, Canfranc, Calatayud, Teruel, Pamplona o Lérida) y asegura que la oferta se irá ampliando "según la evolución de la demanda". La DGA incidió este lunes en la importancia de que se recuperen todos los servicios ferroviarios que se prestaban antes de la pandemia porque los considera "fundamentales" para la movilidad en la Comunidad.