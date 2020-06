La saludable apuesta de un padre fumador y su hija tuitera, ¿quién ha ganado?

"Mi padre me ha dicho que si este tuit llega a 356.000 deja de fumar, se ha venido muy arriba pero por intentarlo no pierdo nada. Le he hecho firmar una hojita y todo. Sé que es imposible pero bueno". Silvia Pérez Mateo escribió este mensaje en su cuenta de Twitter y lo acompañó de la nota manuscrita que daba fe del compromiso adquirido con su progenitor. En esa nota se deja constancia de la dificultad de cumplir el reto en todos los sentidos: por el abultado número de "me gusta" que pedía su padre para cumplirlo, y porque adquirió el hábito de fumar a los 14 años, ahí es nada.

Mi padre me ha dicho que si este tweet llega a 356K deja de fumar, se ha venido muy arriba pero por intentarlo no pierdo nada.

Le he hecho firmar una hojita y todo.

Se que es imposible pero bueno pic.twitter.com/kRilzJjBtQ — Silvia Perez Mateo (@siilviaprz) June 17, 2020

Los escuetos seguidores de la joven no hacían prever que ni siquiera habría pasado un día, apenas 23 horas, y ya habría conseguido el reto. A las 12.00 de este jueves, el reto había cosechado 364.800 adhesiones de personas desconocidas para Silvia Pérez pero que se conjugaron en ayudar a conseguir que su padre dejara de fumar. Ahora está en su mano cumplir la promesa, pero tendrá tras de sí la presión de los cientos de miles de tuiteros que se han aliado con su salud. Incluso hubo quien animó a Silvia a que mandara también un tuit en inglés para conseguir más respaldos, a lo que dijo que no era su fuerte este idioma y, para ayudarla, le mandaron traducido un mensaje que ha obtenido 3.000 'me gusta'.

Consejito de exfumador:

Lo importante no son las terapias, ni los años que lleve fumando.



Lo importante e imprescindible es querer dejarlo.



Todo, absolutamente todo, está en nuestra cabeza. — arnau mañas (@arnaudeivissa) June 18, 2020

Entre los mensajes que acompañaron los 'me gusta' no faltaron quienes dudaban de que el padre de Silvia tuviera intención de dejar de fumar a golpe de apuesta, y destacaban que la mejor fórmula para dejar el tabaco es querer hacerlo, con fuerza de voluntad. No obstante, le dieron un voto de confianza y ahora está en el tejado del propio fumador el demostrar que es un buen perdedor de apuestas... o ganador en este caso, depende de cómo se mire.

"Muchísimas gracias a todos. En cuanto termine la caja que tiene empezada comenzará con el reto y con una medicación para que le sea más sencillo. Millones de gracias", ha escrito este jueves Silvia. "Si no lo deja, que me devuelva el 'like'", bromea uno de los artífices de que el fumador perdiera la apuesta. Otros piden que se deshaga lo antes posible de esos cigarrillos que le quedan: "Yo le aconsejaría tirar la caja que tiene a medias. Es un pequeño gesto simbólico que le puede hacer más fácil lo de dejarlo. Yo lo hice así y llevo 16 años sin fumar (y fumaba unas dos cajas [40 cigarrillos] al día)", expone Concepción Martín, que anuncia que en su casa se va a celebrar un pequeña fiesta por el gran logro de Silvia y su padre.