Kase.O pide disculpas por un comentario en el que cuestiona las vacunas

El rapero zaragozano Kase.O ha publicado esta tarde de domingo un vídeo en su perfil de Twitter en el que pide disculpas por "un trocito de vídeo" que circula por las redes y en el que el cantante aparece diciendo que "el autismo es una reacción alérgica a las vacunas". El MC afirma que son palabras sacadas de contexto porque estaba hablando de un documental, pero que no es lo que él piensa. "Pido perdón de corazón por haber metido la pata en un tema tan sensible que afecta a miles de personas", ha añadido el cantante.

El fragmento del vídeo de Kase.O se ha convertido en tendencia en las redes sociales este domingo por la controvertida afirmación, que hizo durante una charla con sus seguidores a través de Instagram. "El autismo es una reacción alérgica a las vacunas", dice. Después añade que "a los niños nada más nacer les meten ya una vacuna, sin tú saberlo. Luego te lo dan y lo pones en la teta y tal". Según el músico, "esa vacuna a ciertos niños les sienta mal, les produce encefalitis". En la charla a través de las redes sociales el cantante también añadió que a su hija le han puesto todas las vacunas, pero eso no aparece en el trozo del vídeo que ha generado la polémica.

En Twitter, el rapero ha sido asaeteado a críticas lo que le ha obligado a salir al paso, también, a través de las redes sociales en las que lleva todo el domingo siendo tendencia. "Es como si digo que en una película decían que Hitler es bueno y solo cortamos el trocito que digo que Hitler es bueno", ha justificado. En cualquier caso, entiende el zaragozano que "el daño está hecho" por lo que pide disculpas y añade: "Espero que apreciéis este gesto. No sé qué más puedo hacer. Lo siento si alguien se ha sentido herido. No era más que un comentario a un documental sesgado y fuera de contexto".

No han sido pocos los internautas que han recordado que el pasado 9 de junio, el rapero retuiteó el polémico mensaje de Miguel Bosé contra la farmacéutica GAVI y la Fundación Bill & Melinda Gates, en el que el artista calificó a la pareja de "especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo". "Yo digo no a la vacuna (contra el coronavirus), no al 5G y no a la alianza España-Bill Gates", clamó Bosé, atacando además al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por apoyar el plan "macabro y supremacista" del cofundador de Microsoft.