Teresa Perales: "No comparto las protestas de la gente, tenemos que pensar como sociedad"

La nadadora paralímpica española Teresa Perales dijo que no comparte las protestas de las personas que salen a la calle para criticar al Gobierno de la Nación, y afirmó que hay que "pensar como sociedad y no individualmente" para prevenir más contagios por coronavirus y no echar al traste los más de dos meses de confinamiento.

¿Entiendes de las protestas en algunos barrios de Madrid por las medidas tomadas por el Gobierno? "Con esa pregunta me meten en un brete, pero me voy a tirar a la piscina", dijo Teresa Perales, protagonista este jueves de las charlas organizadas por CaixaBank.

"No lo entiendo, ni lo dejo de entender. No comparto las protestas de la gente, hemos hecho un esfuerzo grande parando nuestra actividad y -en en mi caso- los deportistas también hemos parado. Telenadar no existe, para mí era imposible quedarse en casa y hacer el mismo trabajo. Tenemos que pensar como sociedad y no en cada uno", recalcó la aragonesa.

"Nosotros (los deportistas) también queríamos salir a tomar el aire, aunque fuese sólo eso, pero creo que siempre tuvimos claro que era más importante quedarse en casa, la salud y la cooperación social. Vivimos en convivencia y tenemos que pensar en los demás", añadió Perales, que relató cómo ha sido su día a día en este periodo.

"Hemos salido bien del paso, puedo decir que nos hemos reinventado en casa. La actitud ha sido más importante que nunca para encontrar lo que te mueve. No debemos quedarnos en ese bucle, hemos vivido un duelo por pérdida de familiares, amigos y seres queridos y también hemos perdido una libertad que estábamos viviendo. Se cayeron planes de vida y hemos tenido que vivir estas etapas repentinamente", apuntó.

"En Zaragoza ya estamos en fase 2, pero al no estar las piscinas abiertas ¿para qué voy a salir a la calle si me puedo contagiar o puedo contagiar siendo asintomática. ¿Mi actividad es productiva? Yo no tengo una frutería o un comercio que sirva a los demás. ¿Para qué sirve que yo salga a la calle? Por eso me quedo un poco más y si ayudo a los demás, pues bien. Esa es mi forma de pensar, pero cada uno es cada uno", zanjó.

"No cierro la puerta a París 2024"

La nadadora zaragozana, campeona de 26 medallas en los Juegos Paralímpicos, tiene a Tokio 2021 "entre ceja y ceja", pero se niega a confirmar que serán sus últimos Juegos Olímpicos. "Mi idea es ir a Tokyo, luego veremos qué ocurre porque hay muchas cosas en el aire. Veremos si se mantienen las mínimas y podemos programar nuestra agenda e ir entrenando", manifestó.

"Espero no cerrar la puerta en Tokio y seguir hasta París. Prefiero ir a los Juegos el año que viene pensando que habrá otros porque así no los viviré con angustia por no perderme nada y estar en todos los lados. Prefiero tener la puerta abierta a París y luego ya Dios dirá. Me gustan más los planes abiertos", añadió.

En otras cuestiones, la internacional aragonesa aexplicó que "lo más bonito de ganar una medalla no es sólo ganarla, es compartirla". "Antes apenas las sacaba de casa y ahora las llevo a charlas, colegios, donde sea, el momento de compartir esas medallas, sobre todo con mi hijo, no tiene comparación en el mundo" y destacó la "paciencia" que le ha vuelto a enseñar el deporte para superar las dificultades