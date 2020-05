Una factura telefónica de 900€ tras usar una herramienta gratuita para dar clase

El teletrabajo y la teledocencia se instalaron hace dos meses a contrarreloj, casi sin avisar, en la vida de miles de españoles. Hoy son ya métodos medianamente conocidos y la mayoría de los implicados los asumen con facilidad, pero en los albores de la cuarentena los problemas técnicos, la falta de recursos adecuados y el desconocimiento de las herramientas marcaron el día a día de no pocos.

Esa falta de costumbre ha acarreado algunas consecuencias indeseadas, como las facturas telefónicas desorbitadas que han sorprendido a algunos profesores aragoneses. Es el caso de José Luis López, profesor de Geografía e Historia en un instituto público zaragozano, al que su compañía telefónica le pide este mes casi 900 euros: “La herramienta que se nos dijo que empleásemos era Meet, una funcionalidad gratuita de Google con la que se pueden hacer videollamadas grupales. En la misma página de inicio se remarca que es gratuita”.

El docente, que por el tipo de materias que imparte precisa de un apoyo visual para recorrer junto a sus alumnos mapas y cronologías a través de vídeos, presentaciones o infografías, tuvo que sortear desde el principio un problema importante: en el ordenador de sobremesa de su casa no tiene cámara web ni micrófono.

Para poder seguir con su labor, José Luis recurrió a una alternativa que ofrece la propia plataforma. “Permite conectar el teléfono móvil a la videollamada, de modo que puedas verla en la pantalla del ordenador, pero empleando la cámara y el micrófono del teléfono. En ningún momento avisa de que no es que se integre el teléfono a través del wifi, sino que se trata de una llamada telefónica”, cuenta.

El problema no queda ahí. “No es solo que haya estado dando clase mediante llamadas de teléfono, sino que encima lo he hecho con llamadas internacionales. En la compañía telefónica, tras ver la factura y contactarles, me han trasladado que se trataba de llamadas a Estados Unidos y que, por tanto, se me han tarificado como llamadas internacionales”, apunta contrariado.

El profesor, que está a la espera de que le lleguen una webcam y un micro adquiridos recientemente, se siente “estafado” debido a que no se indicó en ningún momento que podría estar utilizando una herramienta de pago: “Dentro del conjunto de herramientas de Google hay algunas gratuitas y otras que no lo son. Esta lo era, tal y como indica al abrirla, y así debería ser siempre que no se señale lo contrario. Como consumidor, creo que tengo este derecho”.

La sorpresa de José Luis creció al hablar con su hermana y comprobar que a ella le había ocurrido lo mismo. Ambos han reclamado a sus respectivas compañías y devuelto el recibo del teléfono antes de tomar otras medidas. “Presenté la reclamación por escrito a la compañía y me contestaron que lo sentían, pero que no podían devolverme los importes porque se había facturado como una llamada internacional. Yo no hice esas llamadas por ocio, sino para que mis alumnos no pierdan clase y se vean aún más perjudicados por la pandemia”.

Comprobar los permisos

Las asociaciones de consumidores consultadas no tienen constancia de que se trate un problema a gran escala, aunque sí entienden que se hayan dado casos debido a la indefinición de algunas condiciones de uso. Desde la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) animan a “comprobar los permisos que se da a las aplicaciones antes de aceptarlos”, y en este caso concreto consideran oportuno “hacer una reclamación por las llamadas internacionales”. Desde la asociación también se aconseja “restringir las llamadas internacionales desde nuestro teléfono si sabemos que no vamos a usarlas, aunque sea solo como medida de prevención”.

