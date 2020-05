La bodega Grandes Vinos pone en marcha un proyecto solidario

La bodega Grandes Vinos, patrocinadora del Real Zaragoza y que pertenece a la D.O. Cariñena, ha puesto en marcha un proyecto 100 % solidario, su nuevo vino rosado "Over the Rainbow Garnacha Rosado". "Es una edición especial de Monasterio de las Viñas cuyas ventas se destinarán íntegramente a la ONG Médicos del Mundo y a la campaña #YoMeCorono para apoyar a las personas mayores, el colectivo más vulnerable en esta pandemia y para contribuir a acelerar la investigación para hallar una vacuna contra el virus que beneficiará a todos", explica el Real Zaragoza en su página web.

Además, sus vinos nacidos de las cepas centenarias (Anayón Cariñena Terracota, Anayón Parcela 15 y Anayón Parcela 81), también se suman a la campaña de cooperación con un lote de tres botellas. En total recaudarán con esta acción 265.600 euros que se donarán enteramente a la lucha contra el covid-19, explica el club zaragozano. El proyecto "Over the Rainbow" se centra en el colectivo más afectado y vulnerable, las personas mayores.

"Somos lo que somos gracias a nuestros mayores", reflexiona José Antonio Briz, director general de Grandes Vinos, que explica que tras la bodega hay 700 familias de viticultores y muchas vidas dedicadas al campo y a la pasión por la viña, herederas de varias generaciones. "Se sienten deudores y creen que quienes les han acompañado merecen su cuidado. Por eso han realizado una donación directa de 50.000 euros a la causa", indica. Cada botella del vino "Over the Rainbow" representa una donación de seis euros íntegros para investigar sobre la covid-19 y apoyar a los mayores.