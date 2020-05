Los pueblos reconquistan la calle

"Somos pocos vecinos, deberían habernos dejado salir antes"

Lucas Ortiz (en la foto), 20 años, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas y vecino de Alcalá de la Selva –350 habitantes– defiende que en su pueblo la vuelta a la normalidad pudo iniciarse mucho antes. "Es raro encontrar en la calle a más de dos vecinos en un día normal, no hay aglomeraciones nunca", subraya. Este joven dice no entender por qué la gente no ha podido salir al monte, ir al huerto o pasear por el río, "si aquí el problema es la falta de población".

Lucas cree que en Alcalá de la Selva, donde la covid-19 no ha tenido incidencia, hace días que debieran estar permitidas las reuniones de al menos 10 personas. "Disfruto mucho de la naturaleza, que tras las abundantes lluvias está exuberante, pero echo de menos estar con mis amigos sin una pantalla de ordenador de por medio", afirma.

​Pepe Delgado, profesor de inglés en un instituto de Calamocha –4.500 vecinos–, se muestra contento de poder salir a la calle sin estar sujeto a franjas horarias. Advierte, no obstante, de que la progresiva recuperación del trasiego de gente generará un temor a contagios, especialmente en los núcleos más grandes y con más turismo, con el que tendremos que aprender a convivir. "El temor no debe apoderarse de nosotros. No podemos convertirnos en policías de balcón", destaca.

​Para Lucía Grau, el confinamiento en una población como la suya, Tronchón, de 70 habitantes, "no era necesario". A su juicio, la Administración debió tener en cuenta la falta de servicios y el aislamiento que padecen las pequeñas localidades para, al menos, permitir a los vecinos el beneficio de la libertad. "Hasta que se permita viajar entre provincias, aquí solo vienen el cartero y el médico y no hay más establecimiento abierto que la tienda de alimentación", explica. "No hay riesgo".