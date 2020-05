Una iniciativa solidaria reparte 200 tabletas entre hospitales y residencias de todo Aragón

Desde hace unos días, los pacientes ingresados en los hospitales aragoneses y los mayores que viven en residencias de la comunidad se sienten un poco más cerca de sus allegados. La tecnología ha conseguido salvar las distancias que el coronavirus había marcado entre enfermos y familiares, que ya pueden comunicarse gracias a la iniciativa solidaria #CorazonesConectados.

En total, 200 tabletas se han repartido entre 67 hospitales y residencias de mayores de todos los puntos de la región con el objetivo de “dibujar sonrisas” entre quienes hace días que no ven a sus hijos, nietos, parejas o amigos cuando más lo necesitan.

Para Gabriel Tirado, Jefe de Sección de la UCI del Hospital Royo Villanova, las tablets son “una herramienta magnífica” con la que recuperar, de algún modo, el contacto entre familias. “A comienzos de la crisis la única información que tenían los familiares del enfermo era la que les dábamos por teléfono los sanitarios”, señala. Una información que, en muchas ocasiones, llegaba una vez cada 24 horas.

Tirado, que forma parte del proyecto HU-CI que trabaja para la humanización de las Unidades de Cuidados Intensivos, asegura que las primeras experiencias con las tablets están siendo muy positivas. “Es una alegría tremenda tanto para el enfermo como para los familiares”, añade.

El Hospital Royo Villanova ha recibido una veintena de 20 tablets que se han repartido entre la UCI y el resto de plantas. Con ellas, los pacientes ingresados no solo pueden realizar videollamadas, sino también distraerse escuchando la radio o leyendo las noticias. “Aprovechamos todo el uso que pueden ofrecer. Pueden ver su programa favorito, escuchar música… Esto les ayuda a mantenerse conectados con la realidad”, comenta Tirado.

El resto de aparatos han llegado hasta lugares tan dispares como Belchite, Sástago, Pinseque, Monreal del Campo, Mas de las Matas, Yéqueda, Igriés o Sabiñánigo, además de a las tres capitales de provincia.

La donación de las 200 tablets ha sido posible gracias a la empresa NETT Formación de la que es responsable Myriam Carrel. La directora y CEO de la compañía decidió emprender esta campaña después de ver cómo un enfermero ayudaba a un paciente a hacer una videollamada con sus familiares.

“Dando lo mejor de nosotros mismos podemos hacer lo que nos propongamos”, asegura Carrel, que se muestra “abrumada” por los mensajes de agradecimiento que recibe a raíz de la puesta en marcha de la iniciativa. “La gratificación personal es increíble”, añade.

En un principio, Carrel quería aportar su granito de arena en el foco de la infección: Madrid. No obstante, cuando se percató de que las grandes empresas ya estaban colaborando activamente en la comunidad, la directora de NETT Formación decidió trasladar #CorazonesConectados a su tierra, Aragón. “Hemos llegado a residencias de pueblos muy pequeños. Muchos de sus usuarios ni siquiera están infectados, pero sufren igualmente el aislamiento”, afirma.

Una cadena de favores

La donación de tablets llegó al Royo Villanova gracias a David Palomar, un enfermero del 061 que se encargaba de recoger y trasladar hasta los centros hospitalarios máscaras de buceo para convertirlas en respiradores.

“Myriam había comprado diez máscaras y las fui a buscar a su casa, Me dijo que también tenía 200 tablets para repartir y se lo comenté a Gabriel Tirado”, explica el enfermero, que se muestra sorprendido por la generosidad que están teniendo los ciudadanos durante esta emergencia sanitaria. “La gente se está volcando muchísimo. Yo no me lo podía creer.”, asegura.

A partir de allí se puso en marcha la maquinaria de la solidaridad y gracias a Correos y el apoyo de Protección Civil, los dispositivos ya están en manos de quienes más los necesitan.