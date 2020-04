Los sanitarios se reinventan para luchar contra la pandemia del Covid-19

"Creo que a partir de ahora va a cambiar la forma de trabajar"

Gonzalo Alfaro ha cambiado su ocupación habitual como anestesista en el Hospital Quirón de Zaragoza por su nueva tarea de apoyo a los intensivos en las nuevas camas uci que se habilitaron en el centro por la pandemia, tras suspender las intervenciones quirúrgicas no urgentes. "Hubo que reorganizar los espacios porque teníamos que separar la zona Covid para evitar contagios", explicó.

"Ha cambiado completamente la rutina". Enfrentarse a esta emergencia sanitaria se vivió "con preocupación", pero con serenidad: "Creo que nos va a cambiar la forma de trabajar, lo estamos controlando pero no sabemos cómo va a ser dentro de cuatro meses". En cuanto al trabajo que realiza, Alfaro asegura llevarlo bien: "Es mi profesión, la he elegido y es una ocupación que me gusta. Con más o menos riesgo, pero la protección la estamos consiguiendo". Y respecto a la sociedad en general, indica: "Hasta que no sepamos que está todo más o menos controlado y que tenemos soluciones no bajaremos la guardia".