¿Qué haremos ahora con los ancianos?

Las residencias de ancianos se han convertido en una ratonera. Nuestros mayores permanecen ahí encerrados, aislados, desconcertados y temerosos de lo que les pueda ocurrir. Solo en Aragón han muerto 500 personas en estos centros, a nivel nacional el 69% de los fallecidos estaba en residencias. Ahora es incuestionable que hay que cambiar el modelo. Pero a lo mejor habría que haberlo hecho antes de que hubiera una pandemia.

Esta crisis nos ha permitido ver que las cosas se pueden hacer de otra manera. Que es posible ayudar a las personas mayores sin necesidad de que abandonen sus casas. Con redes de apoyo vecinales, ayudas públicas, asistencia domiciliaria, colaboración para pequeñas cosas..., con atención en definitiva. El nivel de mortandad en personas de edad avanzada que permanecen en sus casas no tiene nada que ver.

Deberíamos preguntarnos cuántos ancianos seguirían en sus domicilios si hubieran tenido a su disposición toda la ayuda que se les brinda ahora.

Abandonar el hogar es el comienzo de un camino sin retorno. Cuando uno entra en una residencia no suele haber marcha atrás, no hay más etapas, ni proyectos, ni expectativas. A veces no hay ni visitas. Y eso acaba con el ánimo y la salud del más pintado. Tanto es así que cada vez proliferan más fórmulas alternativas como el ‘cohousing’. Una opción que permite mantener la independencia dentro de un entorno asistido. Pero esto precisa un desembolso económico.

Es cierto que hay quienes son dependientes y su cuidado se torna muy complejo, más si viven solos. Y habrá casos en los que el ingreso sea imprescindible, pero no tantos.

Quizá si muchos no tuvieran que morir esperando una prestación por dependencia... En los países del norte del Europa también tienen ancianos dependientes, inválidos y demenciados, y la mayoría permanecen en sus hogares aun viviendo solos porque se les brindan ayudas suficientes.

Todos vamos a pasar por ahí, aunque solo sea por egoísmo, deberíamos reconstruir ese camino. ¿Qué opción elegirían?