Javier Lambán: "Hay que aprender de los errores para no volver a cometerlos"

Fue el primer presidente autonómico que pidió perdón por la crisis del Covid-19. ¿Es suficiente?

Lo que hemos hecho ha sido compartir con la ciudadanía el sufrimiento, pero con la preocupación añadida de ser responsables políticos en un momento especialmente difícil de la historia reciente de Aragón, España y el mundo. Pedir perdón o reconocer errores es algo que debería ser normal en la vida pública. Lo que tiene que hacer uno cuando se equivoca es aprender de los errores para no volver a cometerlos. Los servicios públicos de salud y las residencias de mayores estaban preparadas para otro tipo de situaciones, y carecían de algo que se ha revelado esencial: material sanitario, mascarillas. Fue un error dejar que China se convirtiera en exclusiva en la fábrica del mundo. Ahora le podemos pedir a la sociedad comprensión ante los errores que hemos cometido, pero si hay una repetición no tendríamos excusas.

El presidente Pedro Sánchez aún no se ha disculpado.

Yo creo que lo ha hecho pero cada cual tiene su manera de disculparse.

En política la petición de perdón debe ir acompasada con una asunción de responsabilidades. ¿Está dispuesto a hacer cambios en el departamento de Sanidad?

No me lo planteo. Creo que en las actuales circunstancias ha funcionado de forma aceptable. No tengo ninguna queja.

Una semana antes de que se decretara el cierre de los colegios se decía desde la DGA que esto era una simple gripe.

Nosotros, como el resto de las comunidades, nos ateníamos a lo que se nos decía desde el Gobierno de España. La sorpresa y la falta de capacidad de reacción es equiparable a todas las comunidades. Esa era la visión que teníamos todos, a pesar de las advertencias.

Las autoridades sanitarias deberían haber valorado lo que ya ocurría en Italia y en China.

En Europa la reacción ha sido equiparable en todos los países, la improvisación ha sido parecida._El Gobierno de España ha hecho lo que ha podido. Nos ha estallado esta catástrofe en las narices con un Ministerio de Sanidad que se ha tenido que poner al frente sin tener sistemas de compra, logísticos, ni presupuestos.

¿Es partidario de que se produzca algún tipo de reversión competencial?

Al contrario. Una cosa es aceptar que en una situación de emergencia nacional el Gobierno de España se ponga al mando y que los demás tengamos que ser leales, y otra que eso se aproveche para recentralizar. Creo que el sistema autonómico ha funcionado.

Por la improvisación inicial hay más de 750 sanitarios infectados. ¿Entiende que hayan denunciado la situación en los tribunales?

Respeto lo que pueda hacer cualquier entidad en defensa de sus intereses, su seguridad o de los derechos que estimen que se le han vulnerado. Que la gente en primera línea de riesgo como los sanitarios o el personal de las residencias tuvieran que trabajar sin la debida protección ha sido para este Gobierno mío una de las situaciones más difíciles de sobrellevar y hemos hecho lo único que podíamos hacer: ponernos a buscar como locos materiales allí donde los hubiera, incluso a riesgo de cometer errores.

Como la venta frustrada de 200 respiradores en China. ¿Por qué no pidió Aragón ayuda al cuerpo diplomático o a Asuntos Exteriores como hizo con éxito Castilla La Mancha en Turquía?

Los respiradores estaban prácticamente embarcados, y el problema no fue que los confiscara China sino que hubo un mejor postor. Si la carencia de materiales hubiera persistido, teníamos activadas vías con Taiwan, estábamos intentando abrirlas con Corea.

El problema lo tenemos ahora en los tubos y los hisopos para extraer las muestras, y eso ralentiza la realización de test masivos a la población. ¿Qué se hace para tratar de solucionarlo?

Buscar hisopos por tierra, mar y aire. Lo último que nos faltaba era que nos faltaran hisopos, unos artefactos de una simplicidad tecnológica apabullante.

¿No cree que se están lanzando en ocasiones mensajes que no trasladan confianza a la población, como la rectificación sobre los niños y los paseos?

En los paseos de los niños no me he descoordinado conmigo mismo. Como emisor de mensajes desde el primer momento, y aún sabiendo que nos adentrábamos en una jungla de la que no sabíamos por dónde salir, he procurado transmitir confianza, coherencia, reconocer las incapacidades que se tuvieran porque creo que a la ciudadanía había que transmitirle ante todo la verdad de lo que ocurría sin tapujos y sin ningún tipo de ocultación.

Pero este no es el único fallo en la comunicación. La pregunta del CIS, la polémica sobre la vigilancia a las críticas al Gobierno... ¿Hay problemas de entendimiento de PSOE y Podemos que inducen estas contradicciones?

Muchas de las cosas que pasan son derivadas del componente de excepcionalidad que tiene la situación. Ante el Gobierno de España estoy tratando de mantener una actitud de lealtad como la he mantenido siempre. No entraré en ninguna polémica que le genere más problemas de los que ya tiene.

El 80% de los muertos con Covid-19 en Aragón vivía en residencias. ¿Qué ha pasado?

Hablamos de un virus que afecta a personas mayores fundamentalmente con afecciones respiratorias. Exigirles a las residencias que estuvieran preparadas para un virus tan letal creo que es injusto. Sí ha habido residencias que han demostrado una mayor resistencia a la pandemia que otras.

¿Es cuestión de la titularidad pública o privada?

No sería exactamente esa delimitación. Pero ahora todo el mundo tiene que estar a lo que tiene que estar, que es trabajando. No dudo de que todo el mundo ha hecho todo lo mejor de lo que es capaz.

¿Tienen previsto intervenir alguna residencia más?

Si las circunstancias lo requirieran evidentemente lo haríamos.

Cuando llegue el momento ¿por dónde iniciaría la desescalada?

Abogamos por que el medio rural recupere antes la normalidad que el urbano por motivos obvios: en el medio rural no hay transporte público, que es un foco de contagio; la actividad económica concentra menos masas de población, la posibilidad de mantener distancias de seguridad es mayor. Planteamos seleccionar unas zonas, municipios y comarcas donde, por razones de pirámide de edades, de estructura económica y de impacto de la pandemia, sería razonable empezar con antelación y tomarlas como una especie de experimentos. A ellas no iría la gente de las ciudades porque se les siguirá imponiendo en confinamiento.

¿Qué límite de población fija?

Yo apostaría por núcleos de población un poquito más reducidos que los 10.000 habitantes.

¿Sería a partir del 10 de mayo, cuando acaba la prórroga del estado de alarma?

Cuando el gobierno lo determinara. Creo que hacer de aprendices de brujos desde las comunidades es un lujo que no nos tenemos que permitir en absoluto. Suelen tener tentación de hacerlo los colegas catalanes, vascos, pero los demás nos creemos eso de la Constitución y de España.

¿Ha vuelto a hablar Sánchez de los centros para asintomáticos?

De momento no tenemos síntomas sobre esa medida. No se ha dicho nada.