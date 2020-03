Piden equipos de protección a empresas privadas para los centros del IASS

La pandemia se ha cobrado la vida de más de 4.000 personas en España y más de 50.000 contagios. Los centros sanitarios no cesan de demandar material para poder protegerse del nuevo coronavirus. No son los únicos, pues los centros del IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales) no tienen los recursos necesarios para preservar la salud de los trabajadores, según han denunciado desde UGT Aragón.

El sindicato hace un llamamiento "para que las empresas privadas donen algún tipo de material". La compañía oscense SHU Digital, que se dedica a las artes gráficas y escénicas, ya ha suministrado 600 pantallas protectoras a los centros aragoneses del IASS -en Calatayud, Zaragoza, Huesca y Teruel-. Y es que, Esther Mendoza, delegada de UGT y trabajadora de la residencia Romareda, ha indicado que es la "única solución" ya que "por medio de la administración, no hemos conseguido nada. Lo están haciendo fatal". En concreto, como la empresa oscense les han suministrado pantallas protectoras, ahora necesitan ropa impermeable. "Necesitamos la ayuda de empresas textiles para que nos hagan monos, batas,...", ha puntualizado la delegada de UGT.

"Necesitamos ayuda de verdad"

"Nos están mandando a luchar sin medios. El material que tenemos lo estamos consiguiendo por nuestra cuenta. Necesitamos ayuda de verdad. No podemos seguir así", ha lamentado Mendoza. Además, ha añadido que "como los protocolos que tiene que seguir la administración para hacer compras son muy largos, podemos terminar el coronavirus sin que haya llegado el material".

La delegada de UGT ha defendido que están "trabajando con personas muy sensibles, las más vulnerables y no nos hacen prueba ni a los trabajadores ni a los residentes. No nos consideran personal sanitario. Definitivamente, estamos en un barco que se hunde". A día de hoy, hay unos 6 trabajadores afectados y varios se encuentran de baja a la espera de que les hagan la prueba.

